俳優の満島真之介が２８日、都内で行われたビネガードリンクブランド「美酢（みちょ）」の新企画「美酢割レスキュー隊隊長初出動セレモニー」に出席した。

胸元にマドラーがついたピンク色のつなぎ姿で登場した。司会者から「ミチョ島隊長」と紹介されると、照れ笑い。「皆さん、大丈夫ですか？今日はこれでいきますよ？」と報道陣に呼びかけ、笑いを誘った。隊長就任記念の盾を受け取ると、「小さい頃から『明るく元気に楽しくを』モットーに生きてきました。レスキュー隊には、ものすごく憧れがありました。今まで生きてきたエネルギーを美酢割レスキュー隊として注ぎたい」と熱く意気込んだ。

事前に寄せられた悩み相談から「失恋から立ち直る方法」を問われると、「僕も結構、大失恋しています。次の日から解消することは無理。恋の色が濃いですから。友だちに相談しても失恋の濃さは消えていかない。どんどん時間がたって恋の色が薄くなる」と共感した様子だった。

寝不足や体力に関する相談にもスラスラと回答。モニターを指さし、「みなさん、ここ（モニター）に答えがあると思ってますか？今、全て考えていますからね」と真剣に向き合っていることを明かした。

自身の悩みは「一つだけある」と告白。「沖縄出身で、夏が大好きだったんですよ。夏は俺の季節だと思っていました。でも、最近は暑すぎて『もう俺の季節じゃない』と思うようになりました。まだ５月なのに、今日は７月２０日かと思いました」。暑さ対策には「朝からコールドシャワー！水でシャワーを浴びて、美酢の炭酸割りでフレッシュな気持ちで（家を）出る」と話していた。

同ブランドは「悩みを割って解決する」をテーマにしたキャンペーンを６月１日から開始。満島は「ミチョ島真之介」というレスキュー隊隊長の設定で、ＷＥＢムービーなどに出演する。