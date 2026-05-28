◆米大リーグ レンジャーズ３―４アストロズ（２７日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

アストロズのＹ・アルバレス外野手（２８）が敵地のレンジャーズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、３試合連続ホーマー、２試合連続マルチ本塁打となる１９、２０号を放って村上宗隆（ホワイトソックス）に並びア・リーグの本塁打ダービートップに浮上した。

１９号は４回。右腕デグロムのカウント２―２からの低めのスライダーを強振。打球速度１０９・３マイル（約１７５・９キロ）、角度２４度の弾丸ライナーで中堅バックスクリーンに一直線。飛距離は４２８フィート（約１３０・５メートル）。そして２０号は８回の狙い打ちだ。左腕アレクサンダーの３ボールからの外角スイーパーをジャストミート。打球はバックスクリーン右に先ほどを上回る飛距離４４８フィート（約１３６・６メートル）。勝ち越しアーチとなる値千金の特大２０号となった。自身４度目の１試合３発が期待された９回は２死一塁だったが、申告敬遠で勝負してもらえなかった。

４月末までに１２本塁打して月間ＭＶＰにも輝いたアルバレスは５月に入り２１試合で３本とペースを落としていた。しかし、現地２５日のレンジャーズ戦の４回に１６号２ランを放つと、２６日には１７、１８号。そしてこの日が１９、２０号と３戦５発の固め打ちとなった。

アルバレスは過去４年連続３０本塁打を記録したことがある。ジャッジ（ヤンキース）に３本差をつけたアルバレスと村上でホームランダービーを争って行くのだろうか。