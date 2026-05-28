イタリアン以外にも！「オレガノ」の魅力を再発見する絶品レシピ3選

ピザやパスタなどのイタリアンには不可欠なハーブ「オレガノ」。でも、他の使い方がわからず戸棚で眠ったままになっていませんか？実はオレガノは肉にも卵にも合う、とても万能なハーブなんです。



今回は、ご自宅で気軽においしく作れるオレガノの魅力を再発見できるレシピを3つご紹介します。

▼ジューシーでやわらか！「鶏胸肉のオレガノ焼き」

オレガノの爽やかな香りが鶏胸肉にしっかりなじんで、シンプルな材料なのに驚くほど味が決まります。「めちゃ簡単で旨い」とレシピ作者さんもお墨付きの一品。あっさりした鶏胸肉が、オレガノのおかげで食べごたえのある主菜に変わります。

▼お弁当にもぴったり！「じゃがいもソテーオレガノ風味」

レンジ加熱したじゃがいもをフライパンでこんがり焼いて、オレガノをふりかけるだけ。洋食屋さんで出てくるような本格的な味わいが、おうちでサッと再現できます。お弁当のおかずとしても活躍してくれる頼もしい副菜です。

▼朝ごはんにも使える！「ガーリック・オレガノ 塩フレンチトースト」

甘くないフレンチトーストで、ガーリックとオレガノの組み合わせがやみつきになるおいしさ。朝ごはんにもおやつにも使える一品で、残りのパンとオレガノを一緒に消費できるのも助かります。





戸棚に眠っているオレガノ、思い当たりませんか？肉にも野菜にも卵料理にも合うオレガノは、毎日の料理に気軽に取り入れられるハーブです。まずは冷蔵庫にあるものから、1品試してみてくださいね。