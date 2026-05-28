１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青が２８日都内で初写真集「ＢＲＥＡＴＨ」（主婦と生活社刊）の発売記念記者会見を行った。グループ随一の肉体美を誇り、ＤＤＴプロレスでも活躍。今作ではストイックな一面をあえて封印し、「ありのままで素の自分」をテーマに撮影に挑んだ。

武知は「うれしい（という気持ち）が一番大きかった。自分の中であまり表に見せない表情を作りたい、最初に思った通りの一冊ができあがった」と喜んだ。

自身の名前に「海」が入っていることもあり、「最高のロケーションだった」というグアムで撮影。家族旅行のようなひとときを過ごしたそうで「皆さんにとって一息つく場や頑張りたい時に読む一冊になれば。呼吸を整えたい時に寄り添える一冊にしてほしい」と、タイトルの意図を説明した。

スーツ姿で写るお気に入りのショットも披露。「余裕が生まれたような色気を出せた。東京にいると常に考えることが多いけど、グアムにいたらこんな表情をするんだ、という一枚。スーツを着て決めた中でも余裕のある写真でお気に入りです」と、「余裕」というフレーズを連発して笑顔を見せた。

◆武知 海青（たけち・かいせい）１９９８年２月４日、兵庫県出身。２８歳。２歳からダンスを始める。小５の時にバタフライで水泳のジュニア五輪に出場。２０１４年のＥＸＩＬＥパフォーマー・バトルで最年少１６歳でファイナルに残るも落選。その後、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの正式メンバーとして１７年にメジャーデビュー。２２年のＴＢＳ「最強スポーツ男子頂上決戦」では総合優勝。趣味はゲーム、筋トレ。身長１８２センチ、血液型Ｏ。