「逆さにして振るだけでもう乾いてる」「全パーツ食洗機OKなのは大助かり」 シンプル構造でお手入れが楽な『サーモス』の水筒

「逆さにして振るだけでもう乾いてる」「全パーツ食洗機OKなのは大助かり」 シンプル構造でお手入れが楽な『サーモス』の水筒