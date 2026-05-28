「逆さにして振るだけでもう乾いてる」「全パーツ食洗機OKなのは大助かり」 シンプル構造でお手入れが楽な『サーモス』の水筒
これからやってくる夏本番に向けて、こまめな水分補給は熱中症予防に欠かせない。水や自宅で作った麦茶などを水筒に入れて持ち歩けば、物価高が続く昨今の状況でも、より経済的に過ごせるだろう。しかし、使った水筒を持ち帰って洗うのが面倒でおっくうになってしまうことも。そんな煩わしさを解消してくれそうなのが、『サーモス』の水筒『真空断熱ケータイマグ JPB-500』だ。
【写真】シンプル構造でお手入れが楽な『サーモス』の水筒
■夏本番に向けて買っておきたいサーモスの水筒とは？
毎日のように使う水筒だからこそ、見た目の重要性は高い。サーモスの『真空断熱ケータイマグ JPB-500』なら、300mL、500mL、650mLの容量別に、パステル調のかわいらしいカラーが揃っている。
今回は、リュックのボトルホルダーやカバンの中にしまっておきやすく、こまめな水分補給を実現しやすい500mLの中でも、人気なソフトブルーカラーに注目したい。
パステル調の水色と、コロンと丸みを帯びたシルエットが、手に持った時の気分を上げてくれるだろう。本体下部には、白文字でさりげなく『サーモス』のロゴが入っているのもポイントだ。水色と白色のコントラストが、涼しい印象を与えている。
●商品の特徴
・保冷保温効果が抜群にいい。
・水筒内部は汚れが落としやすく乾きやすい高撥水のセラミック加工。
・飲み口が広いのでスポンジ洗いしやすく、氷も入れやすい。
・本体、蓋、パッキンだけのシンプル構造だからお手入れしやすい。
・全パーツ食洗機OKなのは大助かり。
・持ち運ぶのにちょうどいい500mL容量。
機能面では、お手入れのしやすさが特徴。パーツは本体、蓋、パッキンだけのシンプルな構造だ。メンテナンスしやすく、「パーツをつけ忘れて中身が漏れてしまった」というアクシデントも起こりにくい。
水筒の内側には、底まで『セラクリーンコート』という高撥水のセラミック加工が施されている。一般的な水筒の場合、中を洗って一晩経っても水滴が残っていることもあるが、逆さにして数回振るだけで、しっかりと乾かすことができた。
全パーツ食洗機対応の水筒なので、乾燥モードが終わると、底まで乾いていることを実感する。
食洗機対応のモデルはよく見かけるが、長さのある水筒だと底の水滴が溜まってしまいストレスに感じていた人も多いだろう。また、夏本番に向けて必見なのが、広口設計であることだ。口が狭いと氷を入れるのに苦労するが、『真空断熱ケータイマグ JPB-500』ならスムーズになる。
従来品と比較すると、写真では分かりにくいかもしれないが、広口設計の効果を実感できた。
気温が高くなるにつれて、水筒を手放せなくなるだろう。持ち運びやすさ、お手入れのしやすさ、使い勝手のよさを考えるならば、『真空断熱ケータイマグ JPB-500』を準備しておいて損はなさそうだ。
実際に購入した人の口コミを見ても、高い評価がうかがえる。
●購入者の口コミ
・構造が単純なので、お手入れがしやすくて毎日使いたくなる。
・機能性はもちろん、見た目もおしゃれでGOOD！
・中がステンレスだと、金属臭が気になってしまっていたが、セラミックコートなら臭いも味も変わらずでよかった。
暑さを乗り切るためにも、購入を検討してはいかがだろう。保温効果もあるので、長く使うことを考えたら、手に取りやすい価格なのも魅力だ。
【写真】シンプル構造でお手入れが楽な『サーモス』の水筒
■夏本番に向けて買っておきたいサーモスの水筒とは？
今回は、リュックのボトルホルダーやカバンの中にしまっておきやすく、こまめな水分補給を実現しやすい500mLの中でも、人気なソフトブルーカラーに注目したい。
パステル調の水色と、コロンと丸みを帯びたシルエットが、手に持った時の気分を上げてくれるだろう。本体下部には、白文字でさりげなく『サーモス』のロゴが入っているのもポイントだ。水色と白色のコントラストが、涼しい印象を与えている。
●商品の特徴
・保冷保温効果が抜群にいい。
・水筒内部は汚れが落としやすく乾きやすい高撥水のセラミック加工。
・飲み口が広いのでスポンジ洗いしやすく、氷も入れやすい。
・本体、蓋、パッキンだけのシンプル構造だからお手入れしやすい。
・全パーツ食洗機OKなのは大助かり。
・持ち運ぶのにちょうどいい500mL容量。
機能面では、お手入れのしやすさが特徴。パーツは本体、蓋、パッキンだけのシンプルな構造だ。メンテナンスしやすく、「パーツをつけ忘れて中身が漏れてしまった」というアクシデントも起こりにくい。
水筒の内側には、底まで『セラクリーンコート』という高撥水のセラミック加工が施されている。一般的な水筒の場合、中を洗って一晩経っても水滴が残っていることもあるが、逆さにして数回振るだけで、しっかりと乾かすことができた。
全パーツ食洗機対応の水筒なので、乾燥モードが終わると、底まで乾いていることを実感する。
食洗機対応のモデルはよく見かけるが、長さのある水筒だと底の水滴が溜まってしまいストレスに感じていた人も多いだろう。また、夏本番に向けて必見なのが、広口設計であることだ。口が狭いと氷を入れるのに苦労するが、『真空断熱ケータイマグ JPB-500』ならスムーズになる。
従来品と比較すると、写真では分かりにくいかもしれないが、広口設計の効果を実感できた。
気温が高くなるにつれて、水筒を手放せなくなるだろう。持ち運びやすさ、お手入れのしやすさ、使い勝手のよさを考えるならば、『真空断熱ケータイマグ JPB-500』を準備しておいて損はなさそうだ。
実際に購入した人の口コミを見ても、高い評価がうかがえる。
●購入者の口コミ
・構造が単純なので、お手入れがしやすくて毎日使いたくなる。
・機能性はもちろん、見た目もおしゃれでGOOD！
・中がステンレスだと、金属臭が気になってしまっていたが、セラミックコートなら臭いも味も変わらずでよかった。
暑さを乗り切るためにも、購入を検討してはいかがだろう。保温効果もあるので、長く使うことを考えたら、手に取りやすい価格なのも魅力だ。