◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）のロッキーズ戦で、投打二刀流で先発。2回にテオスカー・ヘルナンデスが負傷途中交代した。

T・ヘルナンデスは「6番・左翼手」で先発した。2回、先頭で打席を迎え遊ゴロに倒れた。その際に負傷したとみられ、左太もも裏を気にしながらベンチに戻った。ベンチではヘルメットをロッカーに叩きつける仕草を見せるほど、悔しさを爆発させていた。

3回の守備から左翼にキム・ヘソンが入り、途中交代した。球団は「左ハムストリングを痛めたため」と交代の理由を発表した。

ファンからは「せっかく復活してきたのに…」「キケに続いてテオスカーまで…辛すぎる」「悪夢…」「本人の悔しさが物語ってる」などの声があがった。

この試合を生中継したSPOTVの解説を務めていた杉谷拳士氏も「うわぁ〜見たくなかった…」と口にした上で、「ちょっと嫌だ…気持ちがわかるので見れない…」と言葉を失った。

ドジャースは前日26日（同27日）のロッキーズ戦で復帰したばかりのエンリケ・ヘルナンデスが左脇腹を痛め途中交代。この日、「左脇腹の肉離れ」で負傷者リスト入り。またしても負傷者が出て、ロバーツ監督も顔を曇らせた。