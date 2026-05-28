中山秀征、イギリスで絵を学ぶ四男の卒業式に妻と参加 息子の“見事な作品”に反響「スゴイ才能！似てるし」「才能の塊」
タレント・中山秀征（58）が27日、自身のインスタグラムを更新。イギリスでアートを学んでいた四男の卒業式に、妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）とともに参加したことを報告し、親子ショットや四男が描いた作品を公開した。
【写真】「素晴らしい才能」四男の卒業式に参加！中山秀征の夫婦ショット、親子ショットや作品の数々
日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）を“早めの夏休み”で休演中の中山は「イギリス紀行第二弾 四男の卒業式に出席してきました」とつづり、現地で撮影した写真や、展示された四男のアート作品の写真などを投稿。「アートを学んでいる息子の描いた作品が展示されていました。学校の友達や先生をたくさん紹介してくれてありがとう」と、息子の成長ぶりに喜びをつづっている。
さらに中山は「だだ英語力を高めないと私が‥笑 改めて卒業おめでとう」（原文ママ）とユーモアを交えて祝福。投稿では、現地で楽しんだ料理や街並みの写真も披露され、家族で過ごしたイギリス滞在の様子をのぞかせた。
一方、白城も自身のインスタグラムで「ターさんの #卒業式 Artを専攻していて最後の学期も作品作りに励みました」と報告。「私の後ろ姿を描いてくれました 嬉しすぎる」とつづり、四男が手がけた作品や、抱き合う仲むつまじい親子ショットなどを公開している。
コメント欄には「素敵なご夫婦」「スゴイ才能！似てるし」「素晴らしい才能ですね」「才能の塊」「親孝行な息子さん」「ご卒業おめでとうございます」「素敵すぎます」など、祝福と称賛の声が寄せられている。
【写真】「素晴らしい才能」四男の卒業式に参加！中山秀征の夫婦ショット、親子ショットや作品の数々
日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）を“早めの夏休み”で休演中の中山は「イギリス紀行第二弾 四男の卒業式に出席してきました」とつづり、現地で撮影した写真や、展示された四男のアート作品の写真などを投稿。「アートを学んでいる息子の描いた作品が展示されていました。学校の友達や先生をたくさん紹介してくれてありがとう」と、息子の成長ぶりに喜びをつづっている。
一方、白城も自身のインスタグラムで「ターさんの #卒業式 Artを専攻していて最後の学期も作品作りに励みました」と報告。「私の後ろ姿を描いてくれました 嬉しすぎる」とつづり、四男が手がけた作品や、抱き合う仲むつまじい親子ショットなどを公開している。
コメント欄には「素敵なご夫婦」「スゴイ才能！似てるし」「素晴らしい才能ですね」「才能の塊」「親孝行な息子さん」「ご卒業おめでとうございます」「素敵すぎます」など、祝福と称賛の声が寄せられている。