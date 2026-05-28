中山秀征、イギリスで絵を学ぶ四男の卒業式に妻と参加 息子の“見事な作品”に反響「スゴイ才能！似てるし」「才能の塊」

中山秀征、イギリスで絵を学ぶ四男の卒業式に妻と参加 息子の“見事な作品”に反響「スゴイ才能！似てるし」「才能の塊」