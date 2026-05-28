「リュック派、歓喜」「あのイライラが嘘みたい！」 チャムスのキーケースがあれば「もう玄関前でモタモタしない！」
家や車の鍵がリュックの中で迷子になり、玄関前で慌てて探した経験はないだろうか。ドアの開け閉めのたびにリュックを降ろしたり、荷物を持ったまま無理な体勢で鍵を探したりと、毎日の小さなストレスを感じている人も多いはず。そんな悩みを解消してくれるアイテムとして注目されているのが、アウトドアブランド『チャムス（CHUMS）』のキーケース『Recycle Retractor Key Holder』だ。
【写真】玄関前の“ガサゴソ”卒業？ リュック派から支持されているチャムスのキーケース
■リュックにつけたまま使える “鍵迷子”対策アイテム
『Recycle Retractor Key Holder』は、パスケースほどのコンパクトなキーケース。手のひらに収まるほど小ぶりなので持ち運びやすく、ポケットに入れて使うこともできる。
筆者は現在、リュックの側面に取りつけて使用しているが、背負ったまま鍵にアクセスできる快適さは想像以上。特に便利だと感じたのが、帰宅時のスムーズさだった。
リュックにつけたままサッと鍵を引き出せるので、『バッグを下ろす』『鍵を探す』といった細かなストレスが大幅に減少した。ちょっとした違いではあるものの、毎日の外出や帰宅の流れがかなりスマートになった印象だ。
鍵を収納するメインスペースには、マグネット式のボタンを搭載。しっかり固定されるので勝手に開いてしまう心配が少ない一方、開閉自体はかなりスムーズで、片手でも扱いやすい。荷物を持っている時でもサッと開け閉めできるため、実用性はかなり高いと感じた。
内部には、リールつきのキーフックを2つ搭載。鍵を取りつけたまま伸ばして使えるため、ケースから完全に外さなくてもドアの開け閉めができる。実際に筆者の自宅の鍵を取りつけてみたところ、鍵の先端がちょうど開け口から少し見えるくらいの位置に収まり、奥まで指を入れなくてもスムーズに引き出せた。
■ICカード収納も可能 “ちょっとそこまで”にも便利
また、外側にはファスナーつきのクリアポケットも用意されている。ICカードや定期券を入れておけば、そのまま改札を通過したり、コンビニでタッチ決済をしたりといった使い方も可能だ。
見た目以上に収納力があり、小銭や折りたたんだお札も入るので、緊急用の現金を忍ばせておくのにも便利。キャッシュレス派であれば、ちょっとした外出用のミニ財布代わりとして活用するのもアリだろう。
デザイン面も、チャムスらしい魅力が詰まっている。カラーバリエーションが非常に豊富で、シンプルな無地はもちろん、遊び心のある柄物まで幅広く展開。リュックや服装のテイストに合わせて選べるため、実用品としてだけでなくファッション小物感覚で楽しめるのも嬉しいポイントだ。
『Recycle Retractor Key Holder』は、毎日の“鍵探しストレス”を減らしたいリュック派にとって、便利なアイテムとして活躍してくれそうだ。
■リュックにつけたまま使える “鍵迷子”対策アイテム
『Recycle Retractor Key Holder』は、パスケースほどのコンパクトなキーケース。手のひらに収まるほど小ぶりなので持ち運びやすく、ポケットに入れて使うこともできる。
筆者は現在、リュックの側面に取りつけて使用しているが、背負ったまま鍵にアクセスできる快適さは想像以上。特に便利だと感じたのが、帰宅時のスムーズさだった。
リュックにつけたままサッと鍵を引き出せるので、『バッグを下ろす』『鍵を探す』といった細かなストレスが大幅に減少した。ちょっとした違いではあるものの、毎日の外出や帰宅の流れがかなりスマートになった印象だ。
鍵を収納するメインスペースには、マグネット式のボタンを搭載。しっかり固定されるので勝手に開いてしまう心配が少ない一方、開閉自体はかなりスムーズで、片手でも扱いやすい。荷物を持っている時でもサッと開け閉めできるため、実用性はかなり高いと感じた。
内部には、リールつきのキーフックを2つ搭載。鍵を取りつけたまま伸ばして使えるため、ケースから完全に外さなくてもドアの開け閉めができる。実際に筆者の自宅の鍵を取りつけてみたところ、鍵の先端がちょうど開け口から少し見えるくらいの位置に収まり、奥まで指を入れなくてもスムーズに引き出せた。
■ICカード収納も可能 “ちょっとそこまで”にも便利
また、外側にはファスナーつきのクリアポケットも用意されている。ICカードや定期券を入れておけば、そのまま改札を通過したり、コンビニでタッチ決済をしたりといった使い方も可能だ。
見た目以上に収納力があり、小銭や折りたたんだお札も入るので、緊急用の現金を忍ばせておくのにも便利。キャッシュレス派であれば、ちょっとした外出用のミニ財布代わりとして活用するのもアリだろう。
デザイン面も、チャムスらしい魅力が詰まっている。カラーバリエーションが非常に豊富で、シンプルな無地はもちろん、遊び心のある柄物まで幅広く展開。リュックや服装のテイストに合わせて選べるため、実用品としてだけでなくファッション小物感覚で楽しめるのも嬉しいポイントだ。
『Recycle Retractor Key Holder』は、毎日の“鍵探しストレス”を減らしたいリュック派にとって、便利なアイテムとして活躍してくれそうだ。