ナイナイ矢部の妻・青木裕子「最近のお弁当記録」 長男＆次男への“バラエティ豊か”な手作り弁当を一挙公開「量も内容もさぐりさぐり」
お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子が、28日までに、自身のインスタグラムを更新。「最近のお弁当記録」と書き出し、長男＆次男への“バラエティ豊か”な手作り弁当を一挙公開した。
【写真】「中学生の毎日弁当と左下だけ次男用です」息子たちへの手作り弁当を一挙披露した青木裕子
青木は、彩り鮮やかでおかずのバリエーションも豊富な手作り弁当の写真をアップし「中学生の毎日弁当と左下だけ次男用です」と説明。
兄弟それぞれの年齢や環境に合わせたメニュー作りを紹介した。中学生になり、食べ盛りを迎えた長男らへの毎日の用意について「量も内容もさぐりさぐり」と吐露。子どもの成長に合わせて日々工夫を凝らす母としてのリアルな日常を明かした。
コメント欄には「おいしそう」「すごすぎ！」「プロ！」などの声が寄せられている。
青木と矢部は2013年3月に結婚。14年3月に第1子となる長男、16年1月に第2子となる次男が誕生した。
【写真】「中学生の毎日弁当と左下だけ次男用です」息子たちへの手作り弁当を一挙披露した青木裕子
青木は、彩り鮮やかでおかずのバリエーションも豊富な手作り弁当の写真をアップし「中学生の毎日弁当と左下だけ次男用です」と説明。
兄弟それぞれの年齢や環境に合わせたメニュー作りを紹介した。中学生になり、食べ盛りを迎えた長男らへの毎日の用意について「量も内容もさぐりさぐり」と吐露。子どもの成長に合わせて日々工夫を凝らす母としてのリアルな日常を明かした。
コメント欄には「おいしそう」「すごすぎ！」「プロ！」などの声が寄せられている。
青木と矢部は2013年3月に結婚。14年3月に第1子となる長男、16年1月に第2子となる次男が誕生した。