東京六大学野球春季リーグは今週末の早慶戦を残すのみとなった。4校はすでに全日程を終了、記録が確定した。

首位打者争いが面白い。中盤から好調の早大・徳丸快晴外野手（2年）が打率・389でトップに立つ。それまで打率4割台をキープし首位に立っていた法大・境亮陽（同）が最終の明大2回戦で5打数無安打に終わったのが痛く打率・383に落とし2位に転落した。この2人、ご存知の方も多いと思うが大阪桐蔭の同級生。わずか6厘差、徳丸が早慶戦で打率を上げられるか1打席が大事となる。

早慶戦に出場する選手で逆転首位打者が可能なのが慶大の3人。林純司（3年＝報徳学園）が同・349（4位）、小原大和（4年＝花巻東）が同・333（5位）中塚遙翔（3年＝智弁和歌山）が同・324（8位）と徳丸を追う。林純と小原はリーグ戦で5打数5安打の固め打ちを経験しており、一気の逆転もある。

ただ慶大は5季ぶりの優勝がかかっており、個人記録よりチームの勝利が最優先。そのへんがどう作用するのか。ヒット1本がタイトルに直結する早慶戦、球場を訪れるファンはスコアボードの打率表示に注目だ。

〇…徳丸、境とともに大阪桐蔭の同級生たちも活躍した。神宮デビューとなった平嶋（明大）は2勝0敗、防御率1・50の2位と健闘。防御率1位（1・11）の渡辺和（慶大）の成績次第では最優秀防御率のタイトル獲得の可能性を残す。立大の南も救援で6試合に登板しブルペンを支えた。外野手では明大の吉田翔。3試合にスタメン出場、打率・286をマーク。俊足巧打の選手だけに今後も出場機会が増えそうだ。