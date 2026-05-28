6月2日から22日まで福岡市の博多座で「六月博多座大歌舞伎」が行われる。尾上菊之助改め八代目・尾上菊五郎襲名披露、尾上丑之助改め六代目・尾上菊之助襲名披露の父子共演が見どころだ。父の八代目・尾上菊五郎は歌舞伎を題材にして昨年大ヒットした映画「国宝」級の厳しい稽古で菊之助を鍛えている。「音羽屋」の屋号を2人で盛り上げていく夢も語った。

約1年かけて走り続けてきた親子同時襲名披露興行もクライマックスに突入する。八代目尾上菊五郎は博多座12度目の登場に「父（七代目尾上菊五郎）の11度を上回りました」とあいさつして会場を和ませ「歌舞伎を心待ちにする雰囲気がある大好きな博多座で襲名披露ができるのは楽しみ」と引き締まった表情を見せた。

数多くある演目の中で注目は夜の部の「連獅子（じし）」だ。親獅子が仔獅子を谷底へ突き落とし、自力で登ってきた強い仔獅子のみを育てるという故事がベースになっている物語。勇壮な毛振りをするシーンが注目ポイントだ。菊五郎は「親子の心をお客さまにも見ていただきたいと思いますし、舞踊の華やかさをご覧いただければ」と呼びかけた。

六代目尾上菊之助を襲名した息子は春から中学生になった。稽古中に見つめる視線は厳しい。菊五郎は昨年大ヒットした歌舞伎を題材にした映画「国宝」を挙げ「あれ以上に厳しいときもありますね。体で覚え込ませるというのはとても大事なこと」と語る。「とにかく（歌舞伎の）型をしっかり身につけた上で、舞台の上で自由に、心を開放してほしい」という思いが源流になっている。時間を見つけて2人でウォーキングやランニングを行い体力もつけていると話した。

菊五郎は中学生の頃、歌舞伎を好きという気持ちは足りなかったと述懐する。だが、息子は違う。祖父の七代目尾上菊五郎、二代目中村吉右衛門になりたい夢を持つ。「歌舞伎が好きな思いが育っているみたい。もっともっと好きになれるように。二人三脚で（屋号の）音羽屋の名跡を担っていきたい」とかける期待は大きい。だからこそ、まずは親子同時襲名を飾って博多の街を熱くしてみせる。（杉浦 友樹）

○…八代目尾上菊五郎には福岡での公演時にルーティンがある。博多座からほど近い櫛田神社で参拝をすることだ。「興行が無事に行きますようにとお参りします。（菊之助と）一緒にしたいなと思う」と笑顔で語った。また、夜の部は午後3時45分と通常の公演よりやや早めの時間設定になっていることから、公演終了後に父子で福岡グルメを堪能したいと話した。

○…市川團十郎の出演も見逃せない。ともに77年生まれの48歳で2人の名前から「團菊」の愛称で親しまれている。菊五郎は「幼なじみのように育ってきた」と表現。昨年5月からの東京・歌舞伎座での襲名披露では、團十郎が一緒に稽古に通った思い出など内容が違う口上（夜の部）で盛り上げている。菊五郎は「古典の魅力をお伝えすべく、手を携えて頑張っていきたい」と誓った。