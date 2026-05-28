【ワシントン＝栗山紘尚】米政府当局者は２７日、イラン南部の港湾都市バンダルアッバスのドローン管制施設を攻撃したと明らかにした。

ドローン攻撃を仕掛けられたため、防衛措置を発動したと主張している。戦闘終結に向けた協議が続く中、ホルムズ海峡周辺の緊張が高まっている。

米当局者によると、イランがホルムズ海峡上空に攻撃型ドローン４機を発射し、米軍が撃墜した。イランが５機目を発射させようとしたため、管制施設の攻撃に踏み切ったという。米当局者は取材に「抑制された防衛措置で、停戦維持を目的としている」とコメントした。米軍は２５日にも自衛目的でイラン南部の軍事拠点を攻撃しており、今週に入り２度目の攻撃となる。

イランの主要通信社タスニム通信は２８日、海峡を通過しようとした米タンカーを精鋭軍事組織「革命防衛隊」が阻止しようと攻撃したところ、米軍がバンダルアッバス近くを攻撃したと報じている。

一方で、イラン国営放送は２７日、協議に関して、初期段階の合意となる「覚書」の草案を入手したと報じた。１４項目で構成され、▽イランはホルムズ海峡の管理を継続し、サービス料の徴収を行う▽海峡通航量は戦闘開始前の水準に回復させる▽米国は海上封鎖を解除する▽最終合意に向けた交渉期間を６０日間と定める▽最終合意は国連安全保障理事会の決議で承認する――などの内容が盛り込まれている。

報じられた覚書は米側の要求とかみ合っておらず、米政府は「報道は事実でない」と否定した。トランプ米大統領は２７日に閣議を開き、ホルムズ海峡は「国際水域であり、誰も支配できない」と述べた。ルビオ米国務長官も閣議で、イランとの協議は「一定の進展はある。今後数時間から数日で、さらに進展があるかどうか見る」と話した。