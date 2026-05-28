【戦国女子高生 龍と虎 秘め事編】 5月28日発売 価格：1,485円

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竹書房は、いくたはな氏によるマンガ「戦国女子高生 龍と虎 秘め事編」を5月28日に発売した。価格は1,485円。

本作は武田信玄や上杉謙信といった戦国武将が記憶を残したままJKの姿になって現代に転生した、という作品。本編である「戦国女子高生 龍と虎」では描かれなかった、戦国武将たちによるもう1つの甘くて危うい恋物語が描かれる。

【試し読み】【あらすじ】

なぜ、それは起きたのか――？

武田信玄、上杉謙信 を筆頭に、

山本勘助、柿崎景家、

直江景綱、宇佐美定満 など、

武田・上杉両軍の錚々たる武将たちが

JKの姿となって現代に転生――。

かつて 川中島の戦いで刃を交えた両軍が、

今世、同じ学び舎で再び相まみえる。

前世では許されなかった想いが、

静まり返った放課後、本能のままに動きはじめる

本編「戦国女子高生 龍と虎」では描かれなかった

戦国武将たちによるもう１つの甘くて危うい恋物語ーー。

【見どころ】

武田信玄、上杉謙信――。

かつて戦国の世を駆け、刃を交えた宿敵たちが、記憶を残したままJKの姿になって現代に転生。

時代を越えて再会した彼女たち。刃を向け合った因縁は、今世では恋心へと変わっていく――。

かつては決して交わることのなかった本音や想いが、現代だからこそ静かに紐解かれていくのも本作ならではの魅力。敵として見つめ合っていた者同士が、今度は恋する相手として互いを知っていく姿は、切なくもどこか温かい余韻を残します。

また、愛らしいJKの姿をしながら、その内には戦国武将としての誇りや武士道精神を宿しているというギャップも印象的で、現代の穏やかな日常の中、なお消えない“戦国の魂”が、彼女たちの言葉や振る舞いに滲み出るたび、惹きつけられます。