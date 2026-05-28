今月5月末で活動終了となる嵐。これを前に、その軌跡を3つの時代に分けて振り返りたい。まず初回は、1999年のCDデビューから模索の時期を経てブレイクのきっかけをつかんだ2007年頃までをたどる。

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■事務所をやめようと思っていた3人

1999年の9月、ハワイ海上のクルーズ客船で嵐の結成とCDデビューがメディアを集めて発表された。メンバーの5人もその場にいた。相葉雅紀がその3日前に「パスポート持ってる？」とだけ聞かれ、「持ってるよ」と答えてよくわからないままハワイに向かったという逸話は有名だろう。「グループを組んでCDデビューをするのが夢だった」と言う松本潤は、今後に不安を感じながらも嬉しさに浸っていた（『アラシゴト』／集英社より）。

ただ、二宮和也は違っていた。「1999年12月で全部やめて、アメリカに行くって決めた。お金もちゃんとためたんだよ」。事務所を退所してアメリカに渡り、映画製作の裏方の仕事を学ぼうと決心していたのである。

櫻井翔も、「高校卒業したらやめようかな」と思っていた。短期の海外留学も視野に入れていた。ジュニア時代、試験のひと月前から仕事を休むなど学業を優先していた櫻井にとって、それは自然な流れでもあった。

踊りは好きだったが、芸能界にはそれほど興味がなかったというのは大野智である。当時、「芸能界はもういいかな」と思うようになり、絵の関係の仕事に就くことを真剣に考えていた。事務所にも「やめる」と伝えていた。

だが3人は、結局嵐という新グループに参加することを決める。二宮はこう語る。「大きかったのは、嵐の雰囲気のよさ。あのメンバーじゃなかったら、こうなってなかったかもしれないって思う。5人でいるときがすごく楽しかった」（以上、すべて同書より）。

一度は芸能活動をやめようとしていた人間を思いとどまらせるほどの居心地のよさ。それは、私たちが嵐に感じる魅力にも通じているように思える。こうして、「世界中に嵐を巻き起こす」「“あ”と“A”という最初の文字から始まる名前で頂点に立つ」といった意味を込めて「嵐」と名づけられたグループは船出した。

■デビュー曲「A・RA・SHI」発売

発表の2カ月後、1999年11月3日に待望のデビュー曲「A・RA・SHI」がリリースされた。『バレーボールワールドカップ1999』のイメージソング。「オリコン週間シングルランキング」では初週で55万枚超のセールスを記録し、1位を獲得（オリコン調べ／※1）。上々の滑り出しとなった。

グループ名をタイトルにした同曲は、応援ソングということもあって軽快な曲調。キャッチーなメロディが印象に残る。櫻井を中心とするラップパートも特徴的だ。当時、まだ今ほどラップは馴染みのあるものになっていない。アイドルソングにおいてはなおさらである。ところが、「A・RA・SHI」では聴かせどころにもなっていて新鮮だった。ご存じの通り、櫻井のラップ（「サクラップ」と呼ばれるようになる）は、その後も嵐の楽曲に欠かせない要素になっていく。

MVで目を引くのは、ジュニアが多く登場することだ。バックダンサーとしてローラースケートのパフォーマンスを披露するかと思えば、嵐のバックバンドにもなる。ダンス（舞台）とバンドというふたつの伝統が巧みに盛り込まれ、事務所の歴史を凝縮したような内容である。

■嵐とジュニア黄金期

背景には、当時のジュニア黄金期がある。

1990年代の後半、まだメジャーデビューしていないジュニア全体が爆発的な人気を獲得した一大ブームがあった。ドームでコンサートを開催し、音楽番組にも出演。さらにテレビのゴールデンタイムに自分たちの冠番組を持つなどの華々しい活躍だった。前代未聞の現象である。

滝沢秀明を筆頭に、のちに第一線で活躍する人材が数多くいたが、そのなかに嵐のメンバーとなる5人もいた。デビュー発表後、嵐がファンの前で初お披露目されたのも、1999年10月のジュニアの東京ドームコンサートでのことだった。

このジュニア黄金期が、嵐にとってアイドルとしての実質的な出発点であり、ひとつのルーツだったと言っていい。嵐は「センターが固定されていない」というのは有名な話だが、櫻井がその理由として「確実なるそれこそセンターってタッキー（滝沢）がいるんだから」「センターなんておこがましく思ってる5人が集まったから」と説明したことがあった（『VS嵐』2018年9月13日放送回／フジテレビ系より）。

事務所の歴史を振り返っても、ジュニア黄金期の意味合いは大きい。彼らが単なるアイドル集団ではなく、独特の歴史と仕組み、人間関係の上に築かれたひとつの文化であることを、ファン以外の多くのひとが知るきっかけになった。そして嵐は、このジュニア黄金期を土壌として咲いた最大の花だった。

■突破口を開くための模索の時期

だが、デビュー後、すべてが順調に行ったわけではなかった。

「A・RA・SHI」は累計でミリオンセラーに迫る大ヒットとなったが、その後、それに匹敵するヒット曲はなかなか生まれなかった。2000年代前半には、売り上げが20万枚に達しないシングルもあった。

直接的な要因としては、ジュニア黄金期の終焉があった。黄金期のメンバーもNEWSのようにやがてメジャーデビューを果たし、ジュニアではなくなる。むろん嵐もそうである。さらにSMAPを筆頭に事務所全体も勢いづくなかで、2000年代後半にはKAT-TUNのような後輩グループがデビュー前から際立った人気を博することもあった。

むろん嵐も手を拱いていたわけではない。アリーナツアーなどライブ活動は途切れることなく毎年続けていたし、テレビでは初の単独での冠バラエティ番組となる『真夜中の嵐』（日本テレビ系）などがあり、2004年には『24時間テレビ27 愛は地球を救う』（日本テレビ系）のメインパーソナリティも務めた。

またソロ活動も精力的だった。松本は、『金田一少年の事件簿 第3シリーズ』や『ごくせん』（いずれも日本テレビ系）で俳優として大きく注目された。二宮もドラマだけでなく映画『青の炎』や『硫黄島からの手紙』に出演して高い評価を受けた。櫻井はソロコンサートに挑戦し、さらに報道番組『NEWS ZERO』（日本テレビ系）のキャスターに就任して話題を呼んだ。大野は多くの舞台で主役を務め、やはりソロコンサートを開いたりもした。相葉は、ドラマ、バラエティ、ラジオなどタレントとしてマルチに活躍の場を広げた。

とはいえ、相葉が2002年に病気で一時入院を余儀なくされたときもあった。また事務所内の競争が激しくなるなかで、嵐の持つ“仲のよさ”、“自然体の魅力”といった長所が逆にマイナスに働く局面もなかったとは言えないだろう。突破口を開くための模索の時期が続いた。

■訪れた飛躍のチャンス――『花より男子』と「Love so sweet」

だが、そうしたなか、飛躍のチャンスが訪れる。松本が出演したドラマ『花より男子』シリーズ（TBS系）である。

同作は、2005年に第1期が放送された学園ラブコメ。井上真央演じる主人公・牧野つくしを取り巻くのが“F4”と呼ばれる4人のイケメン御曹司。そのリーダー・道明寺司を演じたのが松本である。前評判はそれほど高くなかったが、蓋を開けてみると平均視聴率19.8%、最終回視聴率は22.4％（関東地区世帯視聴率／ビデオリサーチ調べ）を記録する大人気ドラマとなった。

この主題歌となったのが嵐の「WISH」で、前シングルの売り上げをはるかに上回るヒットになった。さらに2007年放送の続編『花より男子2（リターンズ）』の主題歌「Love so sweet」は、嵐としては当時久々に初動で20万枚を超えるヒットを記録（オリコン調べ／※2）。相手へのまっすぐな愛を歌った王道のラブソングとして、嵐の代表曲になった。

ドラマから同事務所のタレントの人気に火がついたケースとしては、『3年B組金八先生（第1シリーズ）』（TBS系）のたのきんトリオ、『ロングバケーション』（フジテレビ系）の木村拓哉などの先例がある。だが、似たケースで主題歌も歌ったのは嵐のみ。ドラマとの相乗効果は大きかった。

ようやくステップアップのきっかけをつかんだ嵐。そしてそれは、“国民的アイドル”への序章でもあった。

※1：https://www.oricon.co.jp/news/57578/full/※2：https://www.oricon.co.jp/news/42472/full/

（文＝太田省一）