２８日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。中東情勢の先行き不透明感から売りが先行したものの、下値では押し目買いが入りプラス圏に浮上した。



米軍がイランで新たな攻撃を実施したことを受け、この日の時間外取引で米原油先物と米長期金利が上昇。これが影響する形で、債券先物は朝方に１２８円３２銭まで軟化する場面があった。ただ、米国とイランの戦闘終結に向けた協議進展への期待は残っており、売り一巡後は切り返し。前日に実施された４０年債入札を順調に通過した安心感もあり、前引け間際には１２８円７２銭をつける場面があった。なお、日銀は「残存期間３年超５年以下」「同５年超１０年以下」「同１０年超２５年以下」「物価連動債」を対象とする国債買いオペを通知した。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比１１銭高の１２８円７０銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日と同じ２．６８０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS