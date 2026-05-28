淡路島で絶景×プライベートサウナの「ANAGA SAUNA」が本格始動！　“ととのう客室”でかなえる、リカバリーステイ

兵庫県南あわじ市のリゾートホテル「ホテルアナガ」では4月25日より、プライベートサウナ付き客室「ANAGA SAUNA」のサービス提供を開始しました。

■滞在中はサウナ・水風呂・外気浴が自由に

提供を開始したのは、専用サウナを導入した客室で、「TOTONOUスイート -澄- 電気ストーブサウナ」と「TOTONOUツイン -凪- 薪ストーブサウナ」の2室限定となります。

各部屋には、バルコニーに水風呂とインフィニティチェアを設置。新緑に包まれる淡路島の風や光を感じながらのサウナ・水風呂・外気浴のサイクルが体験できます。利用には、水着の持参が必要とのこと。

「TOTONOUスイート -澄- 電気ストーブサウナ」は、電気式サウナを採用したラグジュアリータイプの客室で、2名での利用が可能。利用時間は15時〜10時となっています。

さらに、遠赤外線で血行を促進し、疲労回復をサポートする「ReFa リカバリーウェア」や「ReFa ドライヤー BX」のほか、ロウリュ用アロマや5種類の選べる枕、冷蔵庫内フリードリンク、ヘアオイルトリートメントといったサービスも充実しています。

食事は、夕食には料理長自ら厳選した旬の食材を使用したフルコースを、朝食には淡路島の恵みが楽しめる「御食国を巡る和朝食」を用意しています。

（フォルサ）