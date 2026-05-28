【OUR WACOAL×YANUK】初コラボ！　デニムに合わせてスタイリングが決まるカップインウェアを発売

ワコールのファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」はこのほど、デニムブランド「YANUK（ヤヌーク）」と初のコラボレーションを実施。6月4日より、3種のカップインウェアを全国の一部取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで発売します。

■デニムに合わせてスタイリングが決まるカップインウェア

「OUR WACOAL」は、服と下着の役割を1枚で叶える「カップインウェア」を中心に、自分らしい着こなしのためのアイテムを提案するブランド。

一方、「YANUK」は、岡山県の自社工場で作られているデニムブランドで、美しいシルエットと快適なはきごこちがファッションを愛する女性たちから支持されています。

今回のコラボレーションは、両ブランドの“素材やシルエットへの本物志向のこだわり”と“モノづくりへの姿勢”が共鳴したことから実現しました。

「夏の暑い時期にもデニムファッションを快適に楽しんでほしい」という「YANUK」の想いと、「1枚で着ごこちと見た目のよさを両立する」という「OUR WACOAL」のカップインウェアの思想を掛け合わせ、デニムに合わせてスタイリングが決まるカップインウェアを目指して開発されました。

ラインアップは、［カップインベアキャミソール］［カップインバイカラーキャミソール］［カップインパイルタンクトップ］の3型。

「OUR WACOAL」で人気のキャミソールやタンクトップの設計をベースに、デニムとの相性を意識した「YANUK」らしいカラーリングや素材を追求しました。背中や裾には「YANUK」オリジナルの刺繍を施し、コラボレーションならではのデザインです。

機能性にもこだわり、下着メーカーならではの左右一体型カップやフリーカッティングのアンダー設計により、ノンワイヤーでも自然で美しいバストシルエットを追求。服としてもインナーとしても着用できるカップインウェアとして、夏のデニムスタイルを軽やかに楽しめます。

「YANUK」×「OUR WACOAL」特設サイト：https://store.wacoal.jp/brand/ourwacoal/topics/collaboration2605_2.html

◇【「YANUK」×「OUR WACOAL」コラボ商品の特徴】

●服と下着の役割を1枚で叶えるカップインウェアを提案する「OUR WACOAL」と、岡山県の自社工場で作られているデニムブランド「YANUK」が初めてコラボレーション。デニムに合わせてスタイリングが決まるカップインウェアを発売します。

●［カップインベアキャミソール］［カップインバイカラーキャミソール］［カップインパイルタンクトップ］の3型を展開し、デニムとの相性を意識した「YANUK」らしいカラーリングや素材を選びました。

●下着メーカーならではの機能を取り入れ、左右一体型カップやフリーカッティング仕様により、ノンワイヤーでも自然で美しいバストシルエットを追求しました。

■【商品概要】

◇［カップインバイカラーキャミソール］

品番：JCX166

希望小売価格：9,900円

サイズ：M・L

カラー：BR（ブラウン）・GR（グリーン）

⚫︎商品特長

・「OUR WACOAL」と「YANUK」のコラボレーションによるカップインバイカラーキャミソール。

・「OUR WACOAL」で展開しているカップインハーフミラノ2wayキャミソール（品番：JCX163）をベースに、デニムスタイルを楽しめるカラーを選びました。

・配色のパイピングやストラップのアレンジでトレンド感をプラスし、1枚でも着映えするデザイン。夏の暑い時期でもデニムに合わせてスタイリングが楽しめます。

・「YANUK」らしい配色のバイカラーと、背中に施した「YANUK」オリジナル刺繍がアクセントになっています。

・伸縮性のあるハーフミラノリブ素材がボディラインにしなやかにフィットし、テンセル™ブランドのリヨセル繊維混ならではのなめらかな肌ざわりで快適な着ごこちを追求しました。

・カップ部分は、左右一体型カップを採用し、ノンワイヤーでも自然で美しいバストシルエットを追求。アンダー部分はフリーカッティング仕様で背中の段差を軽減し、ズレにくい設計です。

※TENCEL™およびテンセル™は、Lenzing AGの商標です。

◇［カップインベアキャミソール］

品番：JCX167

希望小売価格：11,000円

サイズ：M・L

カラー：BL（ブラック）・WH（ホワイト）

⚫︎商品特長

・「OUR WACOAL」と「YANUK」のコラボレーションによるカップインベアキャミソール。

・「OUR WACOAL」で人気のベアキャミソールをベースに、素材を選び、シアートップスやカーディガンのインナーとしても活躍する、ベーシックで使いやすいデザインです。

・ベーシックに使いやすい2色を展開し、背中に施した「YANUK」オリジナル刺繍がアクセントになっています。

・やわらかな風合いと光沢感のあるテンセル™リヨセル繊維混素材を使用し、なめらかな肌ざわりと快適な着ごこちを追求しました。

・カップ部分は、左右一体型カップを採用し、ノンワイヤーでも自然で美しいバストシルエットを追求。アンダー部分はフリーカッティング仕様で背中の段差を軽減し、ズレにくい設計です。

※TENCEL™およびテンセル™は、Lenzing AGの商標です。

◇［カップインパイルタンクトップ］

品番：JCX266

希望小売価格：11,000円

サイズ：M・L

カラー：OB（チャコールグレー）・GR（グリーン）

⚫︎商品特長

・「OUR WACOAL」と「YANUK」のコラボレーションによるカップインパイルタンクトップ。

・「OUR WACOAL」で人気のスクエアネックデザインをベースに、デニムスタイルを楽しめるカラーや素材を選びました。

・デニムとのコーディネイトを意識したニュアンスのあるチャコールグレーとグリーンの2色を展開。裾に施した「YANUK」オリジナル刺繍がアクセントになっています。

・夏らしいさわやかなパイル素材を使用し、さらっとした肌ざわりに仕上げました。

・カップ部分は、左右一体型カップを採用し、ノンワイヤーでも自然で美しいバストシルエットを追求。アンダー部分はフリーカッティング仕様で背中の段差を軽減し、ズレにくい設計です。

■ 【コーディネイト画像】

（エボル）