簡単なトレーニングでできるようになる…⁉ まさかの行動をする猫ちゃんに「天才か」「まるで飼い主のよう」
【画像を見る】「もしや中身は人間…？」人間の言葉がわかる猫ちゃんのまさかの行動
「動物は賢い」と言いますが、ここまで頭のよい猫ちゃんはなかなかいないのでは！？と感心するような映像がInstagramで話題になっています。
飼い主のchii_chan1968さんが投稿したある映像に「賢すぎる」「天才！」などの驚きの声や6.8万ものいいねが寄せられています。
「本当に猫？」と思ってしまう想像以上の行動とは、いったいどのようなものなのでしょうか？
8歳になる「はる君」は、ハチワレの男の子。カエルのぬいぐるみ「けろろん」と、パンダのぬいぐるみ「ルンルン」がおともだちです。
そんなけろろん・ルンルンに囲まれ、カーペットにちょこんと座るはる君。きりっと決めた顔が、凛々しさを際立たせます。
飼い主さんが「けろろんにいいこいいこしてあげて」とはる君に声をかけると…。
すくっと右足をのばしたはる君は、けろろんの頭をぽんぽん！優しくタッチをする姿は、まるで下のきょうだいをかわいがるお兄さんのようです。
「いいこいいこ」が終わったあとは自分の顔まわりをぺろぺろとなめ、「ちゃんとできたよ」というアピールにも見えます。
「じゃあ、ルンルンにいいこいいこしてあげて」と再びはる君に声をかける飼い主さん。その一言に今度は左足をすっと伸ばし、ルンルンの背中をぽんぽん。
飼い主さんの言葉を理解しているのでしょうか？「おりこうだね」と言う飼い主さんのセリフに、見ている側が思わずうなずいてしまう映像です。
この投稿には驚きの声だけでなく、「いっぱいいいこいいこされて育った子じゃないとできないですね」「ママさん、褒め上手。これなら、はるちゃんもますます良い子に育ちますよ！」など、飼い主さんの育て方を称える声もたくさん。
「わたしもいいこいいこしてほしい」「お母さんにもいいこいいこしてあげてね」といった声も寄せられていました。
飼い主さんにお話を伺うと、「クリッカートレーニング」というトレーニングでいいこいいこができるようになったそう。
「手（前足）で物を触ることや押すことができたので、目の前にぬいぐるみのけろろんを置いたらすぐにいいこいいこができたのを覚えています」とのこと。
「簡単なトレーニングで猫もお手やおかわりができるようになるので、猫を飼っている方は挑戦してみてはいかがでしょうか。ピアノを弾くような仕草もできるようになりますよ」とメッセージを残してくれました。
■お利口猫・はる君の日常を覗いてみました！
chii_chan1968さんのInstagramには、ほかにもはる君のお利口な姿がたくさん投稿されています。
別の日の投稿には、上手にピアノを弾くはる君の姿が。
目の前にある子ども用ピアノに右の前足をのばしたはる君は、そのまま鍵盤の真ん中部分をぽんぽん。
少しうつむき、何度も鍵盤を叩く姿はまるでピアニストのよう。部屋に響き渡るピアノの音色も、どこか品よく感じられます。
続いて、隣の鍵盤もポロンと鳴らしました。軽やかな音色とかわいらしい姿が、心を和ませてくれる映像でした。
この投稿にも「素晴らしい演奏」「とってもピアノ上手」など、器用なはる君に感心する声がたくさん。
「リサイタルはいつですか？」「音楽会楽しみにしてますよ」といった、デビューを待ち望む声も寄せられていました。
ある日の投稿では、ホテルの受付にあるような小さな呼び鈴タイプのベルをちりんちりんと鳴らすはる君の姿も。何度も前足を動かして丸いボタンを押し、上手に音を響かせています。
ベルを鳴らした後は、顔を上げて「にゃ〜」とひと鳴き。大きく開けた口から歯をのぞかせ、どうやらおやつが欲しかったようです。
「はいはい、すぐにまいります」という飼い主さんのコメントが、はる君との関係性を物語っていました。
最後はパンダのぬいぐるみ、ルンルンとの微笑ましいやり取りをご紹介。
飼い主さんが差し出したルンルンの手に、この日も上手にタッチするはる君。
何も言わなくても手を伸ばすはる君は、お手もすっかり慣れたもの。迷いのない仕草に、感心してしまいます。
飼い主さんの「おかわり」の一言にもすぐに反応。今度は左足をすっと伸ばし、ルンルンの右手をぽん。本当におりこうさんです。
続いて「タッチ〜」の一言とともに、ルンルンの手をはる君の目の前に持っていく飼い主さん。お手、おかわりからのハイタッチ。はる君ならきっと成功するはず…。
と思いきや、今度はルンルンの手をがぶり。
これもはる君の愛情表現なのでしょうか？仲良しだからこそのスキンシップかもしれません。
最後はもう一度右手をぽんぽん。飼い主さんは最後に「はいできた！」とはる君を褒めていました。
「たくさんの方々に見てもらえて、嬉しく思っています。最近は、自分の毛繕いをしている時に、隣にいたけろろんの顔をナメナメしていました」とインタビューに答えてくれた飼い主さん。
お利口猫はる君の日常はchii_chan1968さんのInstagramからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki