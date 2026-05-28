開催：2026.5.28

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 3 - 4 [アストロズ]

MLBの試合が28日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアストロズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。

1回裏、3番 ブランドン・ニモ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 1-0 HOU

2回表、6番 ブレーデン・シューメイク 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでアストロズ得点 TEX 1-1 HOU

3回裏、1番 ジョク・ピダーソン 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 2-1 HOU

4回表、2番 ヨルダン・アルバレス 5球目を打ってセンターへのホームランでアストロズ得点 TEX 2-2 HOU

8回表、2番 ヨルダン・アルバレス 4球目を打ってセンターへのホームランでアストロズ得点 TEX 2-3 HOU、4番 テーラー・トラメル 3球目を送りバント成功 さらにピッチャーが悪送球でアストロズ得点 TEX 2-4 HOU

8回裏、1番 ジョク・ピダーソン 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 3-4 HOU

試合は3対4でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのマイケル・バローズで、ここまで3勝6敗0S。負け投手はレンジャーズのタイラー・アレクサンダーで、ここまで1勝1敗2S。アストロズのデロスサントスにセーブがつき、0勝1敗4Sとなっている。

ここまでレンジャーズは25勝30敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方アストロズは25勝32敗で3.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 13:44:29 更新