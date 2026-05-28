「ポムポムプリン」とのコラボ。発売45周年の「メイトーのカスタードプリン」に新パッケージ

協同乳業は6月1日より、「メイトーのカスタードプリン」からサンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボによる期間限定スペシャルパッケージを順次発売します。

■限定パッケージ絵柄は全12種類

今回のコラボは、同商品の発売45周年を記念したもの。「ポムポムプリン」がメイトーのカスタードプリンを手に持ち、友達の「スコーン」や「マフィン」、「ベーグル」とともに45周年を祝う様子を表現したデザインを展開します。

さらに、「メイトーのとろけるなめらかプリン」や「メイトーのティラミス風プリン」も、コラボパッケージとなって登場します。

デザインは、外側のパッケージのほか、フタにも取り入れています。絵柄は全12種類の展開となります。

また、発売日からは2回に分けてSNSキャンペーンも実施します。

■商品概要

商品名：メイトーのカスタードプリン、メイトーのとろけるなめらかプリン、メイトーのティラミス風プリン

価格：オープン価格

発売日：2026年6月1日より順次

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 664135

（フォルサ）