µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òÈ¯´ø¡ªSnow Man¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¼êºî¤ê¡¢8¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤âÈäÏª¤·¡Öµ®½Å¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¤ª¤Ã¤¤¤¡×¡Ö¤á¤á¤ÎÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¡Ø·î´©¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡Ø¹õÏ´¾ë¡Ù¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É①～⑤
Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬»¨»ï¡Ø·î´©¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù2026Ç¯7·î¹æ¡Ê5·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£»¨»ï¸ø¼°X¤Ç¼êºî¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤ò»Øº¹¤¹¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²£Ê¬¤±¥Ç¥³½Ð¤·¥Ø¥¢¡õ¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇËþÂ¤½¤¦¤Ë¥Ë¥Ã¥³¥ê
µÜ´Ü¤ÏSnow Man¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖSnow ¤é¤¤¤Õ¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö´ÜÍÍ¤¬¥á¥ó¥Ðー8¿Í¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¼êºî¤ê¡£8¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢µÜ´Ü¤ÎÁ°¤Ë¤Ï8¤Ä¤Î¤ªÊÛÅö¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÍñ¾Æ¤¡¢¤¿¤³¥¦¥¤¥ó¥Êー¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤À¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤È¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¡£¤½¤ì¤ò²£Ê¬¤±¤Î¤ª¤Ç¤³½Ð¤·¥Ø¥¢¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎµÜ´Ü¤¬¡¢Î¾¼ê¤Ç»Øº¹¤·ËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´ÜÍÍ¤È¤ªÊÛÅö¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿¿¤óÃæ¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Ð¥é¤Î·Á¤Î¥Ï¥à¤¬¥í¥¤¥ä¥ë¡×¡Ö¹¬¤»¤ÎÌ£¤¬¤·¤½¤¦¡×¡Öµ®½Å¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤á¤á¤ÎÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¤ª¤Ã¤¤¤¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ç²è¡Ø¹õÏ´¾ë¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â
¤Ê¤ª¡¢µÜ´Ü¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¹õÏ´¾ë¡Ù¡Ê6·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö´ÜÍÍ¤¬¡ØÌ´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿»£±ÆÈëÏÃ¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¹õÏ´¾ë¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢5·î26Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢ ¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£µÜ´Ü¤ä¼ç±é¤ÎËÜÌÚ²í¹°¡¢¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤é¡¢ÁíÀª10¿Í¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØÂè79²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ì¡¦¥×¥ì¥ß¥¢ÉôÌç¡×¤Ç±Ç²è¤¬À¤³¦½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢µÜ´Ü¤¬±é¤¸¤ë´¥½õ»°Ïº¤Î¾Ò²ð¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£