宮舘涼太がキリリと視線を向けるモードなレザージャケット姿を披露！マットな質感のダンディなショットに「アンドロイド感がある美しさ」「眼差しに撃ち抜かれる」「麗しすぎて倒れる」

【写真】宮舘涼太がキリリと視線を向ける『awesome! Plus』表紙／『タミ恋』オフショット

Snow Manの宮舘涼太が雑誌『awesome! Plus（オーサム・プラス）』Vol.49（5月29日発売）の表紙に登場。雑誌公式Xで公開されている。

■主演ドラマ『タミ恋』とマッチした強さと色っぽさを感じるカット

宮舘はグレーの背景の表紙に、黒のレザージャケットをまとい登場。

カメラの前に片手を置き、センター分けでおでこを出したヘアスタイルで、艶やかさと意志の強さを感じるキリッとした目線をこちらに向けている。マットな質感で撮影されており、陶器のような白肌や、キュッと結んだ唇にも注目。

コメント欄には「革ジャン姿がかっこいい」「アンドロイド感がある美しさ」「眼差しに撃ち抜かれる」「圧倒的にかっこいい」「麗しすぎて倒れる」といったファンの声が続々と到着。

投稿には「未来からやってきたアンドロイド・時沢エータ役で話題の主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』のお話を聞いた巻頭特集号です！」というインタビュー内容も添えられている。

ドラマ公式Instagramにもオフショットが公開されているので、そちらもチェックしよう。

■『awesome! Plus』表紙

■“あざと可愛い”表情をキメた宮舘のドラマオフショット

■宮舘と子役・番家天嵩が寄り添うドラマオフショット