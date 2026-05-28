　28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比280円安の6万4940円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万5039.78円に対しては99.78円安。出来高は1万9444枚となっている。

　TOPIX先物期近は3904ポイントと前日比17ポイント安、現物終値比8.08ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64940　　　　　-280　　　 19444
日経225mini 　　　　　　 64940　　　　　-280　　　335076
TOPIX先物 　　　　　　　　3904　　　　　 -17　　　 32152
JPX日経400先物　　　　　 35540　　　　　 -95　　　　 868
グロース指数先物　　　　　 822　　　　　　+3　　　　1945
東証REIT指数先物　　　　　1797　　　　　　-5　　　　　77

株探ニュース