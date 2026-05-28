日経225先物：28日正午＝280円安、6万4940円
28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比280円安の6万4940円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万5039.78円に対しては99.78円安。出来高は1万9444枚となっている。
TOPIX先物期近は3904ポイントと前日比17ポイント安、現物終値比8.08ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64940 -280 19444
日経225mini 64940 -280 335076
TOPIX先物 3904 -17 32152
JPX日経400先物 35540 -95 868
グロース指数先物 822 +3 1945
東証REIT指数先物 1797 -5 77
株探ニュース
TOPIX先物期近は3904ポイントと前日比17ポイント安、現物終値比8.08ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64940 -280 19444
日経225mini 64940 -280 335076
TOPIX先物 3904 -17 32152
JPX日経400先物 35540 -95 868
グロース指数先物 822 +3 1945
東証REIT指数先物 1797 -5 77
株探ニュース