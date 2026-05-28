79歳・千昌夫、米在住の孫娘2人＆妻の“顔出し”最新ショットに反響「可愛い孫さん達」「奥様お変わりなく美しい」
歌手の千昌夫（79）が26日、自身のインスタグラムを更新。妻と2人の孫娘との家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「お孫さんたちもとてもキュート」千昌夫が公開した、米在住の孫娘2人＆妻の“顔出し”最新ショット
千は「アメリカ広い。ノースキャロライナーに住む孫娘 ハワイに住む孫娘 女房デレデレ 幸せ」（原文ママ）とつづり、愛らしい孫娘2人を抱いたサングラス姿の妻の写真を投稿。白を基調にしたコーディネートで寄り添う姿からは、穏やかで幸せそうな家族の雰囲気が感じられた。
投稿では「#孫娘」「#女房」「#孫娘達と幸せ」とハッシュタグも添えられ、孫たちへの愛情をにじませている。
コメント欄には「奥様お変わりなく美しい お孫さんたちもとてもキュート」「とっても素敵な、お孫さんですね!!」「可愛い孫さん達」「奥さまのお幸せなお顔」「Gorgeous picture」「可愛い」など、温かな声が寄せられている。
【写真】「お孫さんたちもとてもキュート」千昌夫が公開した、米在住の孫娘2人＆妻の“顔出し”最新ショット
千は「アメリカ広い。ノースキャロライナーに住む孫娘 ハワイに住む孫娘 女房デレデレ 幸せ」（原文ママ）とつづり、愛らしい孫娘2人を抱いたサングラス姿の妻の写真を投稿。白を基調にしたコーディネートで寄り添う姿からは、穏やかで幸せそうな家族の雰囲気が感じられた。
投稿では「#孫娘」「#女房」「#孫娘達と幸せ」とハッシュタグも添えられ、孫たちへの愛情をにじませている。
コメント欄には「奥様お変わりなく美しい お孫さんたちもとてもキュート」「とっても素敵な、お孫さんですね!!」「可愛い孫さん達」「奥さまのお幸せなお顔」「Gorgeous picture」「可愛い」など、温かな声が寄せられている。