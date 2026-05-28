何がどうなってるの！？ボール遊び中のコーギーが完全な「球体」化

X上に、突如として正体不明の“謎の生物”が出現。「何か、球体のようなものしか見えない」「拡大して見ても何がどうなってるのかわからない」といった困惑と驚きのコメントが続々と寄せられている写真の正体は、なんと大好きなボールを追いかけるコーギーの姿でした。

この奇跡的かつ不気味（？）な1枚の主役は、11歳になるコーギーの女の子「ちゅら」ちゃんです。

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■ 拡大しても理解不能？時空が歪んだようなフォルム

飼い主さんが「何コレ……ボール遊びしてるコーギー撮ったはずなんだけど……」というコメントとともに投稿した写真を見てみると、そこにはアスファルトの上を奇妙な形で転がる、毛むくじゃらの「球体」が写り込んでいます。

頭部や四肢の位置が判別しづらく、お尻の丸みと背中が完全に一体化して宙に浮いているようにも見えるそのフォルムは、まるでSF映画に登場する未知のクリーチャーのよう。何がどうなっているのか脳の処理が追いつかなくなるこの写真は、瞬く間に多くのユーザーの目を釘付けにしました。

■ 11歳とは思えない大激走が生んだ奇跡の瞬間

飼い主さんによると、この写真は自宅近くの広場で大好きなボール遊びをしている最中に撮影されたものだそう。普段は穏やかなちゅらちゃんですが、大好物を前にした時と、このボール遊びの時だけは驚くほどの執念を見せるといいます。

広い場所に行くと「ボール出して！」とカバンに顔を突っ込んで催促するほどで、いざ遊びが始まると11歳のシニア犬とは思えないほどの凄まじい大激走を披露します。そのため、カメラで追うのも精一杯な状態のなか、偶然シャッターが捉えていたのが今回の「球体化」の瞬間でした。

偶然撮れていた写真を確認した際、飼い主さん自身も「え？何？どうなってんの？？」と何度も見返してしまったと当時の衝撃を語ります。「何気なく遊んでるけれど、こんなに体を張ってるとは……」と、全力で楽しむ愛犬の姿に改めて驚かされたようです。

「シニアなので、ケガには気をつけつつ、これからもいっぱい楽しんで欲しいなって思います」と愛犬への温かいまなざしを向けた飼い主さん。大好きなボールと完全にシンクロしてしまったかのようなちゅらちゃんの躍動感あふれる姿は、多くの人に笑顔と驚きを届けています。

＜記事化協力＞

ちゅら ありすさん（@hitomi_alice）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052805.html