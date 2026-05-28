パンサー尾形、AIで“キムタク風ヘア”など別人級の7変化 妻・あいさん大興奮「こういう人いるっっ！」「本当ウケる」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが27日、自身のブログを更新。生成AI「ChatGPT」を使って尾形の髪型をさまざまに変化させた写真を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】金髪ショットで本田圭佑？ 別人級7変化したパンサー尾形
この日は「パパをいろんなパパにしてみました」と題して投稿。「チャットGPTでこんなことができるの知ってますか？」と切り出し、AIを使って尾形の髪型を変化させた複数の写真を公開した。
あいさんは「パパの髪の毛、ロングだったり、キムタクっぽかったり、ショート、短髪だったり、なんかいろんな髪型を作って」と指示したと説明。公開された写真では、尾形がセンター分けの“キムタク風”ヘアや金髪ショート、ロングヘアなど、普段とは異なる姿を披露している。
なかでもセンター分けのロングヘア姿には強く反応し、「そして衝撃の ロン毛 いるぅー！！こういう人いるっっ！！」と大興奮。「みんなは何枚目のパパがすき？笑」とファンに呼びかけた。
さらに、コーンロウやアフロヘアに加工した写真も公開し、「本当ウケる」「絶妙に似合ってなくて絶妙に似合ってる」とコメント。AIによる“別人級変身”を楽しむ様子をつづった。
投稿にはファンからも反響が続々。「2枚目の大将がグッチョブ」「大爆笑しちゃいました」「楽しい」「やっぱり短髪がいちばんカッコいい！」といった声のほか、「トヨエツがいる」「ロン毛の尾形さんが豊川悦司さんに見えました」「最後のアフロヘアー、反則」「どれも微妙ーに似合ってる気がしちゃう」「尾形さん元々男前だからなんでもいける」など、多くのコメントが寄せられている。
【写真】金髪ショットで本田圭佑？ 別人級7変化したパンサー尾形
この日は「パパをいろんなパパにしてみました」と題して投稿。「チャットGPTでこんなことができるの知ってますか？」と切り出し、AIを使って尾形の髪型を変化させた複数の写真を公開した。
なかでもセンター分けのロングヘア姿には強く反応し、「そして衝撃の ロン毛 いるぅー！！こういう人いるっっ！！」と大興奮。「みんなは何枚目のパパがすき？笑」とファンに呼びかけた。
さらに、コーンロウやアフロヘアに加工した写真も公開し、「本当ウケる」「絶妙に似合ってなくて絶妙に似合ってる」とコメント。AIによる“別人級変身”を楽しむ様子をつづった。
投稿にはファンからも反響が続々。「2枚目の大将がグッチョブ」「大爆笑しちゃいました」「楽しい」「やっぱり短髪がいちばんカッコいい！」といった声のほか、「トヨエツがいる」「ロン毛の尾形さんが豊川悦司さんに見えました」「最後のアフロヘアー、反則」「どれも微妙ーに似合ってる気がしちゃう」「尾形さん元々男前だからなんでもいける」など、多くのコメントが寄せられている。