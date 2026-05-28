安藤優子、ぼうぜん「あの時私が払ったお金は？」 かつての愛車・トヨタ“高級パーソナルカー”現在の“衝撃価格”
■矢作もかつて購入を検討したというトヨタ『ソアラ』のコンバーチブル
キャスターでジャーナリストの安藤優子が、30日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。アンコール放送となる今回は、安藤のカーライフを語る上で欠かせないのがオープンカーをピックアップし、「安藤優子に乗ってほしい世界のオープンカーショー」を届ける。（以降データは初回放送時）
【最新番組カット】「あの時私が払ったお金は？」”衝撃価格”になった安藤優子のかつての愛車・トヨタ“高級パーソナルカー”の全貌
すがすがしい天気の下で、ドライブを楽しみたいという安藤。「やっぱりオープンカーが好き。気持ちが良いし、1年に条件がそろった日ってそう何日もないし、今日開けなくていつ開ける」という、収録はそんな好天の中でスタート。
最初に登場したのは、安藤がかつて乗っていたトヨタ『ソアラ』のコンバーチブル。滑らかなフォルムで2001年の発売当時、話題を振りまいた高級パーソナルカーだ。「フォルムをあらためて見ると、めちゃくちゃきれい」と久しぶりに再会したかつての愛車に、安藤もあらためてほれぼれ。おぎやはぎも「ひさびさにみたわー」「出たとき『おっ』ってなりましたわ」と懐かしむ。
安藤は、この車との出会いから、この車での思い出も話も披露。後部座席はお世辞にも広いとは言えないが、「女4人でゴルフに行ったんですよ」と、衝撃の思い出やハプニングも告白する。
そんな『ソアラ』だが、現在の中古車としての販売価格を聞いて、安藤は「あの時私が払ったお金は？」とぼうぜん。矢作兼は「（車は）40年経つと（価値が）上がるんだけど、20年は一番底値なんです」とフォロー（？）を入れる。
実はこの車、矢作もかつて購入を検討したという。ところが、芸人仲間の反対で断念。その理由とは。
キャスターでジャーナリストの安藤優子が、30日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。アンコール放送となる今回は、安藤のカーライフを語る上で欠かせないのがオープンカーをピックアップし、「安藤優子に乗ってほしい世界のオープンカーショー」を届ける。（以降データは初回放送時）
すがすがしい天気の下で、ドライブを楽しみたいという安藤。「やっぱりオープンカーが好き。気持ちが良いし、1年に条件がそろった日ってそう何日もないし、今日開けなくていつ開ける」という、収録はそんな好天の中でスタート。
最初に登場したのは、安藤がかつて乗っていたトヨタ『ソアラ』のコンバーチブル。滑らかなフォルムで2001年の発売当時、話題を振りまいた高級パーソナルカーだ。「フォルムをあらためて見ると、めちゃくちゃきれい」と久しぶりに再会したかつての愛車に、安藤もあらためてほれぼれ。おぎやはぎも「ひさびさにみたわー」「出たとき『おっ』ってなりましたわ」と懐かしむ。
安藤は、この車との出会いから、この車での思い出も話も披露。後部座席はお世辞にも広いとは言えないが、「女4人でゴルフに行ったんですよ」と、衝撃の思い出やハプニングも告白する。
そんな『ソアラ』だが、現在の中古車としての販売価格を聞いて、安藤は「あの時私が払ったお金は？」とぼうぜん。矢作兼は「（車は）40年経つと（価値が）上がるんだけど、20年は一番底値なんです」とフォロー（？）を入れる。
実はこの車、矢作もかつて購入を検討したという。ところが、芸人仲間の反対で断念。その理由とは。