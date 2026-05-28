浜辺美波＆目黒蓮主演『ほどなく、お別れです』ブルーレイ＆DVD発売決定 撮り下ろしコメント映像解禁
俳優の浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』のブルーレイとDVDが、8月19日にリリースされることが決定した。これを記念し、浜辺と目黒からの撮り下ろしコメントが到着した。
【動画】“葬祭プランナー”役を熱演した浜辺美波＆目黒蓮の撮り下ろしコメント
原作は長月天音氏のデビュー作。浜辺演じる清水美空は「亡くなった人の声を聴くことができる」という誰にも打ち明けられない力を持っている。美空の秘密に気付いた葬祭プランナー・漆原礼二（目黒）に誘われ、葬祭プランナーの道へ。漆原と共に、遺された人と旅立つ人、それぞれの想いを繋ぐ「最高のお見送り」を目指していく。
豪華版は3枚組。映像特典として、メイキング映像や未公開シーン、イベント映像をはじめとしたプロモーション映像まで、映画の軌跡と感動を余すところなく収録されている。封入特典として、ブックレット、ビジュアルカード2種が付いた特製三方背ケース仕様になっている。
【動画】“葬祭プランナー”役を熱演した浜辺美波＆目黒蓮の撮り下ろしコメント
原作は長月天音氏のデビュー作。浜辺演じる清水美空は「亡くなった人の声を聴くことができる」という誰にも打ち明けられない力を持っている。美空の秘密に気付いた葬祭プランナー・漆原礼二（目黒）に誘われ、葬祭プランナーの道へ。漆原と共に、遺された人と旅立つ人、それぞれの想いを繋ぐ「最高のお見送り」を目指していく。
豪華版は3枚組。映像特典として、メイキング映像や未公開シーン、イベント映像をはじめとしたプロモーション映像まで、映画の軌跡と感動を余すところなく収録されている。封入特典として、ブックレット、ビジュアルカード2種が付いた特製三方背ケース仕様になっている。