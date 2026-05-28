昨今ドラマ本数が増加し、深夜帯は短い尺の作品が主流だ。その中で、読売テレビが制作し日本テレビ系で放送中の「君が死刑になる前に」（木曜後11・59）が1時間ドラマとして存在感を放っている。プロデューサーの矢部誠人氏に“深夜1時間ドラマ”の制作について聞いてみた。

オリジナルサスペンスである今作の主人公（加藤清史郎）たちは7年前に突然タイムスリップし、現在で死刑執行された女性（唐田えりか）と遭遇。女性が犯人とされる連続殺害事件がまさに起きる中、現在と過去を行き来し、時には歴史も変えながら真相を追う。謎を散りばめ先を読ませない展開で視聴者を引き込んでいる。

矢部氏は1時間だからこその濃密な人間物語や伏線を作れると考える。一方で「サイズ感で言うと深夜は30分の方が見やすいのは確か。今の視聴体系にも合ってる」と指摘。そこで飽きさせない「強い縦軸やクリフハンガー」などの工夫を意識している。

今作の縦軸は「女性が犯人かどうか」。第1話からの焦点だが、第8話までに疑いが消えそうになったり怪しくなったりしながら関心を引き続けている。その軸とともに並行する“引っかかり”を話の終盤に配置し、視聴者に「次週が気になる」と仕向けている。メインであるはずの女性が登場しない回もあるが、それが気にならないほど他の仕掛けが充実している。

深夜で人気が高いジャンルに、不倫、復讐（ふくしゅう）、ボーイズラブなどがあることも事実だ。「ニーズがあって作ることはマーケットの視点では正しい。しかし、それに偏りすぎると、地上波ドラマが画一化してしまう懸念がある。本来、もっと自由で多様性に富んだものであるべきだ」と考える。「その中で、しかも60分で見られるためには自分なりの味付けが必要」。例えば、今作ではタイムスリップ系ではタブーとされる、過去の自分と対峙し会話する場面が描かれる。他にも緊張感のある展開の中にもコミカルな要素を取り入れている。

深夜ドラマでは原作モノが多い傾向もある。視聴率よりもコアなファンの取り込みなどを重視するからだ。予算なども限られる中で物語の骨格が見える担保もある。そこにオリジナルの1時間ドラマを作ることは同局にとって挑戦的なことでもある。

矢部氏が同枠でメインプロデューサーを務めるのは「クラスメイトの女子、全員好きでした」に続き2作目だが、オリジナルは初。ゼロから作り上げることに大変さと同時にやりがいも感じている。そして「自分たちの思いを柔軟かつ濃度高く込められる」とも実感している。

今回込められた思いは「“信じる”ではなく、“信じたい”と思えることの尊さ」を伝えること。主人公が女性の無罪を信じようとしていることが物語の軸で推進力にもなっている。

ここにも“味付け”がある。通常、無罪を信じる時は対象が身内や恋人であることが強い動機になる。その方が共感も得られるからだ。だが、今作の対象は赤の他人で「率直なところ、かばう必要がない」（矢部氏）。だからこそ「主人公の、自身の過去の影響も受けながら信じたいと思いながらも時には信じられなくなったり揺らぎが描ける」と説明し「ここが一番のポイントでもある」と強調。この構成も1時間枠だからこそできることだ。

同枠は2008年から続いており、矢部氏は同局のドラマ制作陣にとっての「主戦場」と表現し「プライドを持って臨んでいる」と話した。ここ数年はオリジナル作品の比率も増加。また、サスペンスを中心に話題作も多く輩出しており“強いドラマ枠”としての認知が広がってる。

深夜帯ながら、第1話のTVer再生数が150万回を超えるなど放送開始直後から話題となっている「君が死刑になる前に」も残すところ2話。主人公の“信じたい”思いの行く末から目が離せない。

≪「在阪局のドラマが強い」と話題≫ 準キー局として、読売テレビのほかに関西テレビ、ABCテレビも全国ネットの1時間枠のドラマを制作している。今クールは「君が死刑になる前に」（読売テレビ）、「銀河の一票」（カンテレ、月曜後10・00）、「エラー」（ABC、日曜後10・15）の3作いずれも反響が良く、「在阪局のドラマが強い」と話題にもなっている。