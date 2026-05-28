プロ野球・DeNAの東克樹投手が、28日のオリックス戦先発へ向け意気込みました。

DeNAエースの東投手は今季8先発し、4勝3敗で防御率1.73。前回登板の21日広島戦で今季初完投しました。

前日のインタビューで「いい調整は出来てる」と語る東投手。「食事を意識して調整してきた。寝る前の蜂蜜がいいとかお酢を飲むようにしたとか。体を酸化させないようにかつエネルギーをしっかり蓄えるように、暑くもなってきたのでそういった部分でコンディションうまく整えられたらいい」と食事に気を遣っていることがわかりました。

自ら買いに行くそうで「買いに行ってます。デパ地下にいいやつを、形から入るタイプなので」と笑顔で語り、そのおかげで「体軽い。目覚めとかいい」と効果を実感しているそうです。

オリックス打線については「打線がいい。積極的で甘い球が来たらしっかりミスショットすることなくとらえていたので初回に関して、立ち上がりに関しては相手の勢いにのまれないようにいきたい」と警戒。特に「西川(龍馬)さんと相性が悪いので1番で出るかわかりませんが先頭で出たら意識して最初のアウト取りたい」と意気込みました。