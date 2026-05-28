松本幸四郎（53）主演の「鬼平犯科帳」シリーズで、密偵・相模の彦十役として尾美としのり（60）が出演することが解禁となった。5月26、27の両日に開催されたファンイベント第2回「鬼平犯科帳祭」で、サプライズ発表された。

26日のイベントでは、トークに先立ち最新第8弾「本所の銕（てつ）」の完成披露上映が行われ、若き日の長谷川平蔵（銕三郎）を市川染五郎（21）が演じる本作の上映後、平蔵役の幸四郎とともに尾美が登壇。今回のイベントまで出演は一切明かされておらず、スクリーンから抜け出したかのような新キャストの登場に、会場を埋め尽くしたファンからは驚きと大きな歓声が上がった。

故・二代目中村吉右衛門さんが主演を務めた「鬼平犯科帳」シリーズで、尾美は「うさ忠」の愛称で親しまれた同心・木村忠吾を演じ、シリーズに欠かせない顔の一人だった。そのシリーズで相模の彦十は故・三代目江戸家猫八さんが演じ、幸四郎主演のシリーズでは2024年に亡くなった火野正平さんが務めていた。同名シリーズで異なる役としてレギュラー出演するのは、尾美が初めてとなる。

尾美は「『鬼平』シリーズは面白いんですよ。それをまた違う役で出るということは、視聴してくださる方々にとって邪魔になるんじゃないかと。自分の実力じゃ厳しい」と歴代の彦十役を思い返し葛藤した。だが、山下智彦監督の熱意を伝えられ、オファーを受諾した。今回のクランクインは、幸四郎とのシーンだった。「2人でお芝居をするということで、本当に緊張して何も覚えていないんですよね」と振り返った。

幸四郎は『鬼平』シリーズを作り上げるにあたり、彦十というキャラクターは不可欠と考えており、「作品を止めてはならない」という強い意志を持っていた。それだけに「尾美さんが引き受けてくださって、尾美さんのおかげで今日があると思っています」と語った。そして「鬼平犯科帳はこれからも続いていきます」と熱い思いを述べた。

イベント後半には、「本所の銕」に出演した染五郎、中島瑠菜（19）、阿佐辰美（25）、駒木根葵汰（26）が登壇。作品を振り返るアフタートーク番組の公開収録が行われた。染五郎は密偵・おまさを演じた中島が描かれたタオルを肩にかけて登場。作中の殺陣のシーンについて「より力強い立ち回りができたらと思い、刀の持ち方から練習しました」と明かした。中島、阿佐、駒木根も、仲睦まじい雰囲気の中で作品への熱い思いを語った。ファンからの質問コーナーでは、幸四郎が飛び入り参加するサプライズもあった。

2作品をまとめて鑑賞できる特別先行版「鬼平犯科帳 本所の銕/密告」は7月10日からTOHOシネマズ日比谷ほかで全国公開される。劇場公開に向け、期待が高まるイベントとなった。アフタートーク番組は今後、時代劇専門チャンネルで放送予定。