元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、27日放送のニッポン放送「大沢あかね LUCKY7 supported by 犬塚製作所」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身が21年から23年まで司会を務めた朝の情報番組「スッキリ」を振り返った。

この日のキーワードは「恩師たち」。岩田は入社1年目から「シューイチ」にSHOWBIZキャスターとして出演。MCの中山秀征について、「ずーっとほめてくださった。身に覚えがないことでも褒められて、自己肯定感を高くスタートを切ることができた」と話した。

タレントの大沢あかねが「じゃあスタートはヒデさんの甘々から始まって、『スッキリ』の加藤浩次でズドーンって落とされて」と口にすると、岩田は「極寒！『スッキリ』は極寒！」と声を大に。

「びっくりして…。打ち合わせからバッキバキなんです」と回想。その上で、「あれだけ2時間半の番組なのにカンペが一切出ずに、いろんな時事ネタとかデータとか流れとか頭に入れて、その場で自分の知識と自分の裁量だけで仕切っていくみたいなのは本当に凄かった」と加藤のMCスキルに脱帽した。

コメンテーターとして同番組に出演していた大沢は「凄いよね、加藤さん。加藤さんも『スッキリ』始める前に芸人がどんだけできるんだよみたいな悔しさもあってすっごい勉強されてるんだよね。加藤さん自身が」と話した。

岩田は「自分がアナウンサーになって本当に一番つらい越えないといけない2年間ではあったんですけど、それを越えて、確実に自分はスキルアップできたと思うし、そういう苦しい経験も必要だったと思うし、そういう番組をみんなで作ったから今でも仲良くて、たまに集まったりとか」と話した。