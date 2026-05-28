お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信がロケで酒を飲み、呂律が回らず共演者らから総ツッコミされるシーンがあった。

【映像】呂律が回らず固まる小宮

5月27日放送のテレビ朝日系バラエティー番組 『かまいガチ』では、3人一組で2時間食べまくり合計体重5kg増を目指す「ちょうど5キロ太るねん」の後編を放送。5kgピタリ賞には賞金10万円、最下位は3チームにかかった飲食代全額自腹というルールで3チームが競い合った。

濱家チーム、山内チーム、みなみかわチームに分かれ、第1ステージでは濱家チームが『はま寿司』、山内チームが『牛角』、みなみかわチームが『銀だこハイボール酒場』で爆食い。その後メンバーのうち1人のみ体重を計測し、第2ステージである後編では、街を歩きながらおつまみやスイーツを堪能して、合計体重を調整した。

小宮は、かまいたち・濱家隆一、こたけ正義感とともに、「3人同じものを同量食べる」という独自ルールを設け、回転すしでビールを2杯、街歩きをしながらハイボールとレモンサワーを1杯ずつ、計4杯ずつ飲み干した。

途中のもつ焼き屋では、レモンサワーを片手に濱家が「この企画、マジで、異常に増えてたりした場合、めっちゃ空気悪くなる。なんかもう、ちゃんとやって！みたいな」と説明。こたけが「あー、やば、嫌だな。じゃあ、本当にこれで終わりくらいか」と反応すると、小宮は「マジで？もう一杯もらっていいすか？」と暴走。

こたけと濱家から「アカンやろ！」「オープニングの顔とちゃうで！」と猛ツッコミが入ると、小宮は「えええ」と驚くも「酔ってる顔」「お酒飲んでる人の顔」と鋭い指摘を受けた。

そして、最後にスタジオに集まって各チームの結果発表。濱家が「そして我々ですが…」と話し始めると、小宮は「えーいいさくしぇんがありました」とギリギリの口調でコメント。

濱家が笑いをこらえながら「ええ！もうちょっと頑張れ」と喝をいれると、小宮は「作戦、作戦立てました」と言い直すも、山内らは「えええ！？」「限界超えてるやん」と大爆笑。

濱家が「限界超えてるって言うか、俺らもお酒4杯ずつ飲んでんのよ」と説明すると「えー？そうなん」「酒いったんや？」と一同は驚き。

山内がさらに「気持ち良くなってる」「なんか眠そう、眠そうやなと思って」とツッコむと、小宮は笑いながら「イヤイヤ…なるよね」とふらふら。

濱家が「ま、でも良かったよな」とフォローするも「そうそうそう…すごい…あの」と固まり「オイ！」とどつかれる始末。一同から「お前ちゃんとやれや！」「ちょっと大丈夫？」と総ツッコミを受けつつも笑いをさらっていた。

（かまいガチ）