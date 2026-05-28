本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。相手先発の菅野智之投手から、第1打席に9号ソロを放った。自身の登板試合では2試合連続となる先頭打者本塁打にお昼前の日本人ファンも沸いている。

バックスクリーンまで飛んで行った。初回、先頭の大谷は、菅野の投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返した。打球速度111.3マイル（約179キロ）、距離424フィート（約129.2メートル）の超速弾で、自身を援護。スタジアムを沸かせた。

20日（日本時間21日）のパドレス戦に続く、自身の登板試合で2試合連続となる先頭打者アーチ。初回のマウンドでは1つ四球を与えるも、無安打無失点の1奪三振で、すぐ裏の攻撃でも結果を残した。

目の覚めるような一発に、お昼前の日本人ファンも歓喜。X上には「大谷翔平くん、やはり魅せるわね」「自己援護キターーー！！！」「2登板連続先頭打者弾もう二度と破れなそうな記録がまた誕生」「先発投手がホームラン打つの本当によくわからない」「さすがユニコーン！」といった称賛が相次いだ。

一方で、菅野からの本塁打ということもあり、「また菅野から打ってる！」「大谷は菅野には相性がいいね！」「なんか菅野絶対打つマンになってて菅野可哀想なんだが」「やっぱり大谷翔平はホームランが似合う ただ菅野智之投手からなのが、、、」「翔平君、菅野に容赦のない9号ソロ」といった複雑な声も並んでいた。



（THE ANSWER編集部）