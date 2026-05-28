透き通るようなブルーの瞳と豊かな純白の被毛が美しい猫の男の子『シロちゃん』。彼の“賢すぎるルーティン”が反響を呼んでいます。

協調性あふれるシロちゃんの姿を捉えた動画は、公開後わずか6日間で5,500再生を突破するとともに、「賢いだけじゃなくかわいいイケメン」「毎日のルーティンが決まってるのは健康的な生活の証」との声が寄せられています。

【動画：家族の朝食中、そばで見守る白猫→自分のご飯のもとへ移動して…驚きの『賢すぎるルーティン』】

真っ白ふわふわな猫の男の子・シロちゃん

二匹のかわいいニャンズが織りなす、ほっこりあたたかな日常が好評の人気YouTubeチャンネル『あつまれちいかまの森』に投稿されたのは、白猫ボーイ・シロちゃんの、とある行動を記録した動画です。

はじまりは2023年夏。当時お外で暮らしていたシロちゃんが飼い主さん宅を訪ねたことが縁となり、家族に迎えられました。穏やかで優しい性格の彼は、2年後に新たな家族となった保護猫ガール『ハルちゃん』ともすぐに仲良しに。そんなシロちゃんには、大切にしている“日課”があるようで……。

猫ちゃんらしからぬ協調性…彼の“賢すぎるルーティン”とは

朝はお外のチェックを習慣としている様子のシロちゃん。彼はその朝もテーブルから窓を眺めていたようです。そこへやってきたのが息子さんで、シロちゃんに見守られながらの朝食を。シロちゃんが動きを見せたのは、息子さんが着席してからしばらく経ったころのことだそう。

息子さんの朝食のさなか、テーブルを下りて自分の食事スペースへ向かったシロちゃんは、用意されたフードを少し食べてお皿を離れたとのこと。息子さん登校後、無人となったテーブルに戻った彼は、天板に置かれた手帳で遊んだり、妹分・ハルちゃんの毛づくろいをして過ごしたといいますが……。

シロちゃんが再びテーブルを離れたのは、ご家族を送り出したママさんが着席したときのこと。朝食にひと心地つくママさんを目にしたシロちゃんは、やはりニャンズ用の食事スペースへ移動し、お皿に残ったフードを食べはじめたそうです。

このように、ご家族とタイミングを合わせての食事を流儀としているシロちゃん。はじめは偶然だと思っていた飼い主さんも、これが彼のルーティンであることを確信し、あまりの賢さに驚かれたそう。シロちゃんの協調性はママさんだけでなく、多くの視聴者を感嘆させました。

朝食後のリラックス姿に「真っ白い綿あめが床に落ちてる」の声

食後トイレを済ませたあとは、たくさん遊んでたくさん走り、運動を楽しんだというシロちゃん。動画終盤には、“へそ天”姿で一休みする彼の様子が捉えられていました。彼はきょうもご家族と一緒に、幸せな朝食タイムを過ごしたことでしょう。

ご家族と同じタイミングで朝食をとるという、協調性あふれる行動を見せた白猫・シロちゃん。彼の“賢すぎるルーティン”を記録した動画には、「規則正しい朝のルーティンは、シロちゃんが定着させてくれたのですね。何気ない日常が至福のひとときだと思います。忙しいママが落ち着くのを待って、フードを残し、一緒に食べてくれる思いやり深いシロちゃんに感銘します」「自分のご飯の時間が分かって待ってる…というのはよく見ますが､シロちゃんのこういうルーティンは初めてです。優しい性格でやっぱり賢いコなんだと思います」との声が寄せられています。

人気YouTubeチャンネル『あつまれちいかまの森』では、シロちゃん・ハルちゃんの穏やかな日常が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「あつまれちいかまの森」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。