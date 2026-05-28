あくびしていた可愛らしい愛猫の写真。それを印刷しようとプリンターに用紙をセットしたら……。小さなミスでとんでもない"モンスター"を生み出してしまった結末は、SNS上で340万回以上も閲覧され、「ホラーですやんw」「こわっ！」「いやぁぁぁぁぁぁぁぁぁ！！！！！」といった声が寄せられました！

【写真：『あくびする猫』を印刷したら、たった1つのミスで…『バケモノが誕生してしまった光景』】

あくびしていた愛猫の姿をプリント！

Xアカウント「もろとむく@まるか (@s_sekko)」さまは、猫の「もろみ」ちゃんと「むく」くんの愉快で癒し要素満載な日常をお届けしているアカウントです。

X上で別のユーザーが娘さんの写真を自宅のプリンターで印刷したところ、とんでもないサイコパス絵画が出来上がってしまった、と投稿。こちらの投稿もバズったのですが、そのポストを引用した@s_sekkoさま。その投稿が大きな話題になりました。

投稿者さまによると、むくくんがあくびしている様子が可愛かったため、その姿を写真に収めて印刷しようと考えたのだそうです。

くわっと口を大きく開けて、目をつむり、眠そうな様子を見せているむくくんの写真は、見ているだけで微笑ましい日常のワンシーン。しかし、実はこの写真は2枚目に印刷したもの。

1枚目の写真は……

用紙面の裏表を間違えると…

も、モンスター！？まるでゲームに出てくるボス戦のモンスターのような見た目へと変貌してしまったむくくん。あの可愛らしいあくび顔に、一体何が……！？

飼い主さんによると、「用紙の裏表を間違えたことが原因」とのこと。ほんの小さなミスなのに、これほどまでに猫ちゃんを変貌させてしまうなんて……。これから愛猫の写真をプリンターで印刷する方は、どうぞお気をつけて！

小さなミスでモンスター化してしまったむくくんの写真は、X上で大きな話題になりました。リプライ欄には「怖いけど…めっちゃ笑いが込み上げてきます」「もうこういうの集めて作品展やってほしい」「バイオハザードに出てきそうなゾンビに噛まれた猫みたい笑」などの声が寄せられています。

モンスター化したむくくん、もちろん普段はとっても可愛らしい男の子！

しかし、むくくんはとても人間らしい表情を見せることも多いとのことです。そんなむくくん、そして一緒に暮らすもろみちゃんの暮らしは、Xアカウント「もろとむく@まるか (@s_sekko)」さまで紹介されています。

むくくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「もろとむく@まるか (@s_sekko)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。