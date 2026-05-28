「乾かすだけでサロン帰り」だと！？【40・50代】の楽ちんシャレ見え♡「おすすめヘア」

美容院できれいにセットしてもらっても、自分でセットすると上手くいかない……。そんな悩みを抱える人は多いはず。そんな時こそ、乾かすだけで決まる、再現性の高いスタイルを試してみませんか？ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、毎日のお手入れが楽になりそうな、オシャレな髪型をご紹介します。

透け色が美しい丸みショート

透明感たっぷりのグレージュカラーが美しく映える、丸みショートボブ。髪の根本を毛束ごとに立ち上げることで、ふんわりとエアリーな印象をまとっています。「PARC by Unami」の@urano_kazuyukiさんによると「乾かすだけで後頭部に丸みが出て、シルエットが綺麗になります」とのことなので、髪がペタンとしやすいこれからの季節にフィットしそうです。

明るく華やぐ外ハネくびれボブ

こちらは「futur hair」の@shimanaka_futurさんが手がけた「くびれボブ」です。ベースを肩ラインで外ハネする長さに設定することで、美しいスタイルを1日中キープできそう。カラーはベージュよりの明るめグレージュ。レイヤーカットとの相乗効果で、顔まわりをパッと明るく見せてくれるはず。

パーマを活かしたダークトーンのミニボブ

以前にかけたパーマの動きを上手に活かした、アッシュグレージュのミニボブです。ダークトーンでも柔らかく発色する色味が、落ち着いた大人の表情を引き出します。「juno」の@hanae.yamaguchiさんによると、「スタイリングは、半乾きの状態にN.ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」とのこと。再現性の高さはもちろん、朝の時短スタイリングまで叶いそうです。

品よくまとまる凛としたショート

トップをふんわりと被せて襟足をタイトにおさめた、ウエイト高めのショートです。明るめのブラウンカラーと美しいシルエットが相まって、品のある凛とした表情を演出します。「THE OSCAR」の@yol_iwataさんいわく、「オイルとバームをつけただけの簡単なスタイリング」が叶うそうなので、お手入れもスタイリングも手軽に済ませたい人にぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@shimanaka_futur様、@hanae.yamaguchi様、@yol_iwata様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。