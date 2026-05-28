本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発。今季9号となる初回先頭打者ホームランを放った。菅野智之投手からキャリア3本目となる一発。敵地放送局は脱帽していた。

初回、いきなりバックスクリーンだ。相手先発の菅野が投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返し、自らを援護する先制ソロ。ドジャースタジアムは興奮の渦と化した。

打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）の一撃。初回のマウンドでは1つ四球を与えるも、無安打無失点の1奪三振で、すぐ裏の攻撃でも結果を残した。

MLB.tvのロッキーズ側放送では、着弾してから13秒間沈黙。実況のドリュー・グッドマン氏は「彼は度々、見る者に言葉を失わせます。これもまさにそうでした」と絶句していた。

解説のライアン・スピルボーグス氏は「バカげていますよ。高めのストレートを破壊しました。ベンチに戻るとすぐさまプロテクターを外しました。ホームを踏んでからすぐに“投手・大谷”に切り替わるのです。初回に投げてから一度も座っていません。信じられませんよ」と、規格外の光景に脱帽した。

さらに、「どんな感覚なんでしょうかね？ 理解が追いつかないですよ。野球はこんなに簡単なはずはないんですけれどね……」と、自身も元MLB選手でありながら抱いた“錯覚”を吐露すると、グッドマン氏も「史上最高の選手といえますよね」と同調していた。



（THE ANSWER編集部）