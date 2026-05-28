本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発。今季9号となる初回先頭打者ホームランを放った。菅野智之投手からキャリア3本目となる一発。ドジャース側の米実況席も大興奮だ。

二刀流・大谷がまた打った。初回、いきなりバックスクリーンだ。相手先発の菅野が投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返し、自らを援護する先制ソロ。ドジャースタジアムは興奮の渦と化した。

打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）の一撃。初回のマウンドでは1つ四球を与えるも、無安打無失点の1奪三振で、すぐ裏の攻撃でも結果を残した。

中継した米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席も興奮気味に伝えた。実況のスティーブン・ネルソン氏は「案の定、彼はやったぞ！ ホームランで先制しました」と伝え、解説のエリック・キャロス氏は「真ん中高めのストレートだ。ショウヘイはこんな球を見逃しはしない。彼が集中しているのが見て取れるだろう」と絶賛した。



（THE ANSWER編集部）