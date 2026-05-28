55日間限定、AR＋五感ラリーで歴史体感！ 立山黒部アルペンルート「全線開業55周年キャンペーン」

記事ポイント 立山黒部アルペンルートが2026年6月1日に全線開業55周年を迎え、55日間限定のキャンペーンを開催AR技術で開業当時の風景を現在の景観に重ねて体験できる「立山黒部アルペンルートARトリップ」を6カ所で実施五感テーマのスペシャルラリーで3つ以上クリアすると55周年限定オリジナル絵はがきをプレゼント 立山黒部アルペンルートが2026年6月1日に全線開業55周年を迎え、55日間限定のキャンペーンを開催AR技術で開業当時の風景を現在の景観に重ねて体験できる「立山黒部アルペンルートARトリップ」を6カ所で実施五感テーマのスペシャルラリーで3つ以上クリアすると55周年限定オリジナル絵はがきをプレゼント

富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」が、2026年6月1日（月）に全線開業55周年という節目を迎えます。

半世紀以上にわたって多くの人を魅了してきた立山連峰と黒部ダムの絶景が、55周年を機にさらに特別な体験として生まれ変わります。

立山黒部アルペンルート「全線開業55周年キャンペーン」





開催期間：2026年6月1日（月）〜7月25日（土）・55日間限定場所：立山黒部アルペンルート各所運営：立山黒部貫光株式会社2026年度営業期間（予定）：4月15日（水）〜11月30日（月）

「全線開業55周年キャンペーン」は、2026年6月1日から7月25日までの55日間限定で開催されます。

立山黒部アルペンルートは、富山県と長野県をケーブルカー・バス・ロープウェイなど山岳地ならではの乗り物を乗り継いで移動する、中部山岳国立公園・立山に位置する世界有数の山岳観光ルートです。

標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しめる環境が整っています。

キャンペーン期間中はAR体験型コンテンツや五感をテーマにしたラリーなど、歴史を体感しながら楽しめる複数の企画が実施されます。

55周年という節目に合わせた期間限定の特別コンテンツが、ルート内各所に用意されています。

立山黒部アルペンルートARトリップ





ルート内6カ所を対象に、開業当時の風景・乗り物・駅の様子を現在の景観に重ね合わせて見られるARコンテンツが展開されます。

スマートフォンを通じて、開業から守り続けてきた大自然の中に歴史的な情景が浮かび上がる体験が可能です。

現地を歩きながら、55年間の変化と変わらない絶景を同時に感じられる構成となっています。

“5”感で楽しむスペシャルラリー





「みる・きく・香り・味わう・ふれあい」の五感をテーマにした体験型ラリー企画で、アルペンルートならではのミッションが5つ設定されています。

絶景を目で捉えること、乗り物の発車メロディを耳で聞くこと、コーヒーの香りを感じること、駅員とふれあうことなど、ルート全体を使った多彩な体験が詰め込まれています。

5つのミッションのうち3つ以上クリアした参加者には、55周年限定のオリジナル絵はがきがプレゼントされます。

ラリーのチェックポイントでは、かつてアルペンルート内の改札で使用されていた「改鋏」が期間限定で復活し、「カチッ」という懐かしい音を体験できます。

リールコンテストとWEB限定きっぷ





55日間限定のキャンペーンと並行して、「立山黒部アルペンルートリールコンテスト2026」がInstagramを舞台に2026年6月1日から11月30日まで開催されます。

アルペンルートでの思い出を動画で投稿できる企画で、営業期間終盤まで参加可能です。





「お得感」「学び」「快適性」をコンセプトにしたWEB購入限定の特別きっぷも展開されています。

55周年限定の商品ラインナップが複数用意されており、公式WEBきっぷサイトから購入できます。

詳細は公式サイトに掲載されています。

55周年キャンペーンは、ARで歴史を体感する「立山黒部アルペンルートARトリップ」・五感ミッションのラリー・限定WEBきっぷと、ひとつの旅の中で複数の楽しみ方が重なる構成です。

3つ以上のミッションクリアで手に入る55周年限定オリジナル絵はがきや、改鋏の復活など、この期間ならではのコンテンツが詰まっています。

立山黒部アルペンルート「全線開業55周年キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. スペシャルラリーに参加するには事前申込が必要ですか？

A. ソース情報では事前申込の要否は明記されていません。

詳細は55周年特設サイトに掲載されています。

Q. WEB限定きっぷはどこで購入できますか？

A. 立山黒部アルペンルートの公式WEBきっぷサイトから購入できます。

55周年限定ラインナップを含む複数の商品が取り扱われています。

Q. ARトリップを体験できる6カ所の場所はどこですか？

A. ソース情報では6カ所の具体的な地点名は公開されていません。

現地またはキャンペーン特設サイトで案内されます。

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