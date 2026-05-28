☆ＤｅＮＡ―オリックス（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝東、オリックス＝エスピノーザ

オリックスは２７日にＤｅＮＡを下して交流戦開幕２連勝。３連勝を狙う２８日の先発はエスピノーザだ。エスピノーザの交流戦の勝敗は２４年の初登板から●−〇〇〇−（−は勝敗つかず）で３連勝中。２８日に勝利投手となり、交流戦４連勝となれば、球団の助っ人投手ではフィガロが２０１１年にマークした４連勝に並ぶ。

オリックスは交流戦開幕３連勝となれば、開幕６連勝した１７年以来９年ぶりの開幕３連勝。西武との首位争いが続くだけに、大事な一戦になりそうだ。

（その他のカード）

☆巨人―ソフトバンク（１８：００・東京ドーム）巨人＝田中将、ソフトバンク＝スチュワート

☆ヤクルト―西武（１８：００・神宮）ヤクルト＝小川、西武＝武内

☆中日―楽天（１８：００・バンテリンドーム）中日＝金丸、楽天＝滝中

☆阪神―日本ハム（１８：００・甲子園）阪神＝木下、日本ハム＝福島

☆広島―ロッテ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝鈴木、ロッテ＝広池

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順