◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦で「１番・投手」で先発出場し、２打席連続弾の期待のかかった２打席目は見逃し三振に倒れた。

ロッキーズの先発は菅野智之投手（３６）。大谷にとってメジャーでは初めての日本人先発との投げ合いだった。打者・大谷は昨年９月に２打席連続弾を放つなど、菅野とは試合前の時点で日米通算７打数６安打と相性抜群だった。

１回表のマウンドは、２死から四球を与えたが無安打無失点で好発進を切った大谷。休む暇なく打席に立つと、カウント１―１から真ん中に甘く入った菅野の９３・７マイル（約１５０・８キロ）直球を中堅に運んだ。打球速度は１１１・３マイル（約１７９・１キロ）、打球角度２１度で、打球角度は２１度。６試合ぶりの本塁打となる９号先制ソロに本拠地は大盛り上がりとなった。

２、３回も無安打無失点で、抑えた大谷。２―０で迎えた３回先頭の２打席目はカウント１ボール、２ストライクから低めの９３・０マイル（約１４９・７キロ）の直球に手が出ず、見逃し三振に倒れた。

前日の本拠地・ロッキーズ戦は３点リードの４回１死二、三塁で迎えた３打席目、先発フリーランドのチェンジアップが右手を直撃。苦悶の表情を浮かべた。トレーナーも状態を確認し、プレーは続行となったが、５回に回ってきた４打席目に代打が送られて、今季初の途中交代となった。試合後にロバーツ監督は「打席に立つかどうかはまだ決めていない」と、投手に専念する可能性も示唆していたが、二刀流での出場となった。

前回登板の２０日（同２１日）の敵地・パドレス戦では、投げては５回３安打無失点で４勝目をつかみ、打者としても１回表先頭に初球を捉えた「プレーボール弾」となる８号先制ソロを放ち、投打の二刀流で大活躍を見せた。