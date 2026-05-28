27日、岐阜県高山市で観光バスが全焼した火事で、車体の運転席付近が激しく燃えていたことが新たにわかりました。

【写真を見る】｢変だなと思っていたら火が…｣ 観光バス全焼 運転席付近が激しく燃える 期間限定の｢おくひだマウンテンバス｣ 岐阜･高山市

警察と消防によりますと27日正午ごろ、高山市奥飛騨温泉郷神坂の駐車場で、期間限定で運行する「おくひだマウンテンバス」が全焼しました。

「変だなと思っていたら火がつきだして」

運転手や添乗員、乗客6人は全員車外にいてけがはありませんでした。

（目撃した人）

「最初は煙が出ていたけど、変だなと思っていたら火がつきだして。危ないなと思って、爆発もしているし」

Q.どんな音？

「ドーンって」

車体の運転席付近が激しく燃えていた

バスの運行会社によりますと、出発前の点検では異常は確認されなかったということですが、27日の実況見分の結果、車体の運転席付近が激しく燃えていたことが関係者への取材で新たにわかりました。

バスはドイツ製で、37年前から使われていたということです。