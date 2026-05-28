沖縄出身・満島真之介「もう夏は俺の季節じゃない」暑さにげんなり 対策を明かす
俳優の満島真之介（36）が28日、都内で行われた『美酢割レスキュー隊 隊長初出動セレモニー』に登場。夏の暑さについて語った。
【写真】隊員服で…！笑顔を振りまく満島真之介
沖縄出身の満島。最近の悩みについて聞かれると「最近心の悩みはなくなってきて、その場その場でお話ができる人とかいいチームに恵まれている。ただ、どうしてもこれだけはというのがありまして」と切り出し、夏の暑さを挙げた。
「夏は大好きだったんです。夏は俺の季節だと思っていたんですけど、最近は暑すぎて、もう俺の季節じゃない」と話した。この暑さにはげんなりしている様子で、「夏なんて嫌いだ。本当に嫌だよという気持ちになる。本当に夏が嫌いになりそうでそれが悩み」と話した。
「きょうの暑さも“7月20日”かなと思いましたもん。そのくらい暑かった。心がついていかなくなっている」と思いは止まらなかった。対策として、朝から冷水のシャワーを浴び、『美酢』の“マスカットモヒート風”を飲んでいるという。「今の夏って体の中が暑くなる。中を涼しくしていきたい」と話した。
CJ FOODS JAPANは6月1日から、ビネガードリンクブランド「美酢（ミチョ）」で、“悩みを割って解決する”をテーマにしたキャンペーンを始める。「美酢割レスキュー隊」をコンセプトに、満島が“ミチョ島隊長”としてPRする。イベントには、同社カテゴリーマーケティング部長のイム・ムギョル氏も登壇した。
【写真】隊員服で…！笑顔を振りまく満島真之介
沖縄出身の満島。最近の悩みについて聞かれると「最近心の悩みはなくなってきて、その場その場でお話ができる人とかいいチームに恵まれている。ただ、どうしてもこれだけはというのがありまして」と切り出し、夏の暑さを挙げた。
「夏は大好きだったんです。夏は俺の季節だと思っていたんですけど、最近は暑すぎて、もう俺の季節じゃない」と話した。この暑さにはげんなりしている様子で、「夏なんて嫌いだ。本当に嫌だよという気持ちになる。本当に夏が嫌いになりそうでそれが悩み」と話した。
CJ FOODS JAPANは6月1日から、ビネガードリンクブランド「美酢（ミチョ）」で、“悩みを割って解決する”をテーマにしたキャンペーンを始める。「美酢割レスキュー隊」をコンセプトに、満島が“ミチョ島隊長”としてPRする。イベントには、同社カテゴリーマーケティング部長のイム・ムギョル氏も登壇した。