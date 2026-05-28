愛犬用の会話ボタンを使いこなす0歳の赤ちゃんと、突然のお誘いに戸惑ってしまうラブラドールレトリバーさんのお姿が話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で4万回を超えて表示されており、幸せとほっこりと温かい気持ちを届けることとなりました。

【動画：赤ちゃんが『会話ボタン』を使った結果→大型犬を遊びに誘って…突然の出来事で『困惑する光景』】

0歳の赤ちゃんから『会話ボタン』でお誘いを受ける大型犬

Xアカウント『@terry20240730』に投稿されたのは、家族愛に溢れた日常の一コマ。

ラブラドールレトリバーの「テリー」くんは、愛犬用の『会話ボタン』を使ってご家族との意思疎通を上手に行うことができるのだそう。

完全に『戸惑ってしまう光景』に反響

日頃からそのやり取りを見ていたのか…この時、末っ子の妹ちゃんが『あそぼー！』という会話ボタンを使ってテリーくんを遊びに誘ったのだといいます。

サークルの中にいるテリーくん、外側から『あそぼー！』ボタンを連打する妹ちゃん。もちろん、意味はバッチリ理解しているものの…突然のお誘いに戸惑っていたというテリーくん。

ひたすらお誘いをしてくれる妹ちゃん、テリーくんは何度も誘われるうちに、飼い主さんのほうへチラッと視線を向けて『どうしたらいい？』と確認するかのような仕草も見せたのだとか。

とっても仲が良いというテリーくんと妹ちゃん。成長とともに一緒に遊べる日が来るのが、楽しみでなりませんね。

この投稿には「一緒に遊びたそう」「どうすればイイ？って言ってるみたい」などのコメントが寄せられています。

愛情に溢れた日常にほっこりの連続

1歳のテリーくんは、ちょっぴり怖がりで天然さんな男の子。家族のことが大好きで、ママさんの前では甘えん坊で食いしん坊、弟くんや妹ちゃんへは紳士なお兄ワンコと、さまざまな顔を見せてくれるところもたくさんある魅力のひとつ。

ご家族に溺愛されながらのびのびと成長するテリーくんの日常は、ラブラドールレトリバーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@terry20240730」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。