サッカーの視聴方法は大きく変わり、テレビからスマートフォンやタブレットへ。wifiさえ繋がっていれば、いつでもどこでも試合を観戦することができるようになった。



このような時代において、『THE Sun』は興味深いリサーチ結果を発表している。スポーツファン2000人を対象とした調査によると、4分の1以上にあたる26％の人が、結婚式や葬式、子供の出産時など不適切な環境でこっそり試合を観戦したことがあると回答した。





オフィスでこっそりと観戦したことがある人は48％にものぼった。また、25％の人が結婚式のスピーチ中に試合を観戦するという行動に出たことがあるという。調査対象者のうち86％もの人が「特定のチームや試合とのつながりを維持することが重要」だと回答し、84％は「ライブ観戦することが重要」だと答えている。生中継を見逃すことを心配する人は53％にのぼり、観戦できない場合は他のことを考えるのが難しくなると40％が回答した。今夏は、W杯というサッカー界最大のイベントが開催される。開幕にあたり、35％の人が6月は仕事や私生活よりもW杯観戦を優先すると答えたという。調査を担当したモトローラ社の広報担当者ウィルキン・リー氏は、次のように語っている。「これは、たとえタイミングが最悪だったとしても、ファンが試合との繋がりを保つためにどれほど努力するかを浮き彫りにしています。スコアをちょっと確認したり、数分間だけ視聴したりと、人々は本来なら他のことに集中すべき時に、重要な瞬間を見逃したくないと強く願っているのです。もちろん適切な時と場所というものはありますが、これはライブスポーツが人々の日常生活にどれほど深く根付いているかを示しています」今夏のW杯は日本時間では午前中の試合開催が多くなる。オフィスや学校でこっそりと視聴しようとしている人は、くれぐれも信頼を失わないよう気をつけてください。