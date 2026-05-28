インターネットイニシアティブ（IIJ）は27日、MVNOサービス「IIJmio」で、終了日が未定となっていた「ハッピースマイルキャンペーン」について、6月8日21時59分で終了する。

キャンペーン期間中、新たにギガプランを契約すると、最大3カ月間の割引や10GBのデータ増量などの特典が受けられる。

音声SIM割引として、対象プランを契約すると最大3カ月間、150円～900円の割引が適用される。

5ギガプラン：150円×最大3カ月間 10ギガプラン：150円×最大3カ月間 15ギガプラン：900円×最大3カ月間

また、音声SIMデータ増量特典として、15ギガ～55ギガプランを契約した場合、最大3カ月間、毎月10GBが追加される。

対象となるのは、新たにギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を申し込む場合、あるいは旧プランからギガプラン「音声SIM」へ変更した場合。

さらに、通話定額オプション割引も用意されており、期間中に申し込むと「通話定額5分＋」は最大3カ月間500円引き、「通話定額10分＋」は最大3カ月間700円引き、「かけ放題＋」は最大3カ月間1400円引きとなる。