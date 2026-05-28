夕方には県内の広い範囲で雨、雨脚の強まるところも【これからの天気(5月28日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆28日(木)これからの天気
昼過ぎも、佐渡市など所々で雨が降るでしょう。夕方には県内の広い範囲で雨となりそうです。次第に雨脚の強まるところもあるでしょう。
沿岸部では、南西の風が強めに吹くこともありそうです。
降水確率は、各地で夕方にかけて40%以上、夜は70%以上となっています。
◆28日(木)の予想最高気温
最高気温は、26～29℃の予想です。
昨日と同じくらいかやや低いでしょう。
平年と比べると、5℃前後高くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆28日(木)これからの天気
昼過ぎも、佐渡市など所々で雨が降るでしょう。夕方には県内の広い範囲で雨となりそうです。次第に雨脚の強まるところもあるでしょう。
沿岸部では、南西の風が強めに吹くこともありそうです。
降水確率は、各地で夕方にかけて40%以上、夜は70%以上となっています。
◆28日(木)の予想最高気温
最高気温は、26～29℃の予想です。
昨日と同じくらいかやや低いでしょう。
平年と比べると、5℃前後高くなりそうです。