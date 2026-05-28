気象庁が発表する『新しい防災気象情報』の運用が、28日(木)午後から順次開始されます。



新しく始まる防災気象情報では、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害に対して発表される注意報や警報に、避難の目安となる5段階の警戒レベルが明記されます。「警報」と「特別警報」の間には「危険警報」が新設されます。



また、氾濫の注意報や警報の発表対象になるのは、【荒川・阿賀野川・信濃川・魚野川・関川・姫川】と、信濃川は上流・中流・下流・中ノ口川に細分化され、9つの河川です。



国は4つの災害に対して、情報が出た時は【レベル4危険警報】までに危険な場所から避難を完了させるよう求めています。