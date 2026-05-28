【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン （シェイクダウン／5月28日）

【映像】駅前に出現！様々なド派手マンホール（別カットあり）

28日から開幕した世界ラリー選手権の日本大会。その幕開けとなるシェイクダウンの中継が同日朝に行われ、年に一度の大会を迎えた愛知の盛り上がる現地の様子がレポートされた。その中で、名鉄豊田市駅前に現れた特別仕様のマンホールが紹介され、全24種の特別仕様が歩道を彩る様子が話題を呼んでいる。

番組の中継冒頭で「全24種類のWRC特別仕様のマンホールが設置されております」と、名鉄豊田市駅前のラリーカーの写真がデザインされた特別なマンホールが紹介されると、出演した解説で自動車ジャーナリストの竹岡圭氏は「これ、去年の秋もあったのですけど、2026年仕様になってますね」「全部変わってますね」と言及。「写真撮らないと」撮影を勧める一幕もあった。

このデザインマンホール蓋は、5月11日から6月12日までの期間限定で設置されているもの。GRヤリスがジャンプしている様子やヒョンデのマシンなど様々なラリーカーの写真をプリントしたマンホール蓋となっており、豊田市駅から喜多町５丁目交差点までの歩道に22デザイン、豊田市役所西庁舎2階の下水道施設課前に2デザインが配置されている。

いよいよ開幕した熱狂のラリージャパン、現地を訪れる際は足元に広がる特別なラリーの世界にも注目だ。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）